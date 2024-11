Un albero di Giuda a Serra Venerdi per la Festa degli Alberi

Davvero una scelta simbolica e in tema quella di Unitre, Centro Carlo Levi e Noi Ortadini di piantare un albero di Giuda, al rione Serra Venerdì, per il 21 novembre giornata della festa dell’albero. E’ una pianta , originaria della Giudea e poi diffusa – come l’ulivo- nell’area mediterranea. Simboli di pace, forse di speranza, quando cesserà la strage di civili nella guerra di Israele contro Hamas e con tutta la storia che si porta dietro… dal secolo scorso. Ai promotori l’invito a individuare in città altri siti dove mettere a dimora piante come questa. In città un esempio è in piazza Ridola,a pochi metri dal Centro Levi che ha sede a Palazzo Lanfranchi, con quelle fioriture violacee che in primavera delineano una quinta di quegli spazi.



Comunicato

Giovedì 21 novembre, alle ore 10.00, in Vico Gioberti, nel Rione Serra Venerdì a Matera, l’UNITRE materana insieme con l’Associazione Noi Ortadini e il Centro Carlo Levi di Matera festeggerà la Festa degli Alberi 2024 piantando un albero. La Festa degli Alberi è stata istituita in Italia nel 1898 per iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli e poi istituzionalizzata con la “Legge forestale” del 1923. Nel 1951 viene indicata, con circolare ministeriale, la data del 21 novembre per la Festa Nazionale degli Alberi che dal 1979 sarà poi delegata alle regioni. Nel 1992, la legge n. 113 prevede, da parte del Comune, la messa a dimora di un albero per ogni neonato registrato all’anagrafe. Dal 2013 ritorna la “Giornata Nazionale dell’Albero”, dedicata ad un tema specifico di valore sociale e culturale. Sviluppare il verde urbano e piantare alberi, come previsto dalla legge n. 10 del 2013, non solo migliora la qualità dell’aria, ma permette anche una maggiore biodiversità vegetale, riduce il surriscaldamento globale ed è fondamentale nel contrasto al dissesto idrogeologico. Si è scelto di piantare un albero di Giuda (Cercis Siliquastrum) per questa Festa degli Alberi 2024. È una pianta originaria dell’Asia Minore, resistente all’inquinamento e alle temperature estreme; è molto diffusa nelle nostre zone e particolarmente apprezzata per la sua delicata fioritura che inizia ad aprile. UNITRE Matera, Noi Ortadini e Centro Carlo Levi compiono questo piccolo gesto augurandosi che tutti quelli che hanno a cuore la Salute dell’Ambiente inizino ad impegnarsi personalmente, magari semplicemente piantando un albero.

Matera, 18 novembre 2024 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro