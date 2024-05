“Ultima generazione” tra i nemici di Giorgia, mobilitazione e un libro

Migliaia di cittadini sono stati abbandonati: chi in Emilia e in Toscana ha perso la casa in alluvioni e non ha nessuna tutela, a chi in Sicilia viene razionata l’acqua per la siccità. Ma il governo continua ad avere altre preoccupazioni, Infatti, nell’ultimo discorso Giorgia Meloni ha enumerato i nemici del suo governo: gli “eco-talebani”, gli “studenti che picchiano i poliziotti”, e i giornalisti di Report. In soldoni, tutti coloro che esprimono un dissenso! Ma come cantava Battisti “come può lo scoglio arginare il mare?” Ed ecco che il movimento ecologista “Ultima generazione” avverte : “Vogliamo portare l’opinione pubblica dove il governo non vuole: sulle alluvioni, sulla repressione e sulla sua violenza. A maggio organizzeremo la nostra più grande mobilitazione finora.” E per fare ciò chiede esplicitamente sostegno e scrivono che “Organizzare la mobilitazione però ha un costo e per avere successo avremo abbiamo bisogno di risorse. Grazie alla tua donazione potremo acquistare i materiali per la manifestazione, e permettere agli organizzatori di viaggiare per costruire gruppi e raccogliere adesioni in tutta Italia, da Catania a Trento! Puoi donare tramite questo link.” Inoltre, per l’8 maggio, si annuncia l’uscita del libro ufficiale del movimento che lotta contro il collasso ecologico e climatico: “ULTIMA GENERAZIONE. Disobbedienza civile e Resistenza climatica.”

“Questo libro -si spiega in una nota- è un viaggio all’interno di Ultima Generazione e raccoglie le testimonianze, le scelte e le di coloro che hanno scelto di votarsi a una causa comune: la lotta alla crisi ecologica e climatica. Ci sono le voci di Pedro, Delfina, Giulio, Beatrice, Azaria, Miriam e altre persone comuni, ognuno con la propria storia riflette sul singolo ruolo nell’ecosistema globale, si racconta, spiega il perché ha scelto di agire per compiere azioni di protesta.

Dietro Ultima Generazione scopriamo le persone e i volti che animano il movimento; come le loro esperienze ci restituiscono la necessità di un impegno collettivo e costituiscono un manifesto che ci interpella e ci spinge a partecipare attivamente alla difesa dell’ecosistema.” La curatela del testo è di Francesco D’Isa. All’interno del libro, una postfazione di Ginevra Bompiani, di cui allego un estratto: “È vero, sono e siamo soli, minacciati da terre e maremoti, da carestia e siccità, dalla scomparsa di Venezia, dell’Olanda e di tutte le città e le nazioni in riva al mare, e da migrazioni, inondazioni, malattie, e poi da morte, guerra e massacri. E gli artisti possono cominciare a contemplare non l’oltraggio a un vetro, o una incongrua sosta sull’autostrada, ma la fine della cultura, la fine delle lingue (fra le prime la lingua italiana), e a fronteggiare non l’indifferenza della natura, ma quella assai più indecifrabile dell’intelligenza artificiale, dell’algoritmo, dell’imbecillità e ingordigia dei capi di governo che nessuna cultura, nessuna etica, nessuna grammatica governa più’.”