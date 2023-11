Ulivi e piantine aromatiche alla ‘’ Comunità Gino Masciullo’’ con Alberi per il futuro

A volte basta poco per cambiare modi di fare, pensare, aiutando donne, uomini e Pianeta. E se i bambini mostrano di avere una marcia in più, rispetto agli adulti, con tanta voglia di fare, senza aver pregiudizio alcuno e allora c’è speranza ‘’concreta’’ che un altro mondo, un’altra società è possibile, facendo piccoli passi. E così Alberi di ulivo simbolo di pace e di amicizia, piantine aromatiche sono stati messi a dimora per l’orto e la cucina della comunità alloggio ” Gino Masciullo” di Matera. Sono le piante che una classe della scuola per l’infanzia ” Rodari” dell’ Istituto omnicomprensivo ” Francesco Torraca” ha messo a dimora nei giardini della comunità nell’ambito del progetto ” Alberi per il Futuro”. L’iniziativa, svoltasi all’insegna dei principi per la tutela dell’ambiente, è stata promossa dall’associazione ” La Piazza di schierarsi- Matera” in collaborazione con la cooperativa ”Progetto Popolare” che gestisce la struttura, nell’ambito della festa nazionale degli alberi. E di una festa si è trattata con tante domande e sincere risposte da parte dei piccoli, che portavano al collo un cartoncino colorato sulla festa degli alberi, e pronti a rispondere sui temi dell’ambiente. Tutti attenti a un mondo di verde, dove si respira aria buona e dove, come ci dice Rocco, uno dei tanti operatori che seguono i 10 ospiti della struttura di via Rosselli- via Laura Battista, la cura dell’orto e degli alberi ci vede impegnati tutto l’anno”.



Ospiti a proprio agio in un ambiente che ispira serenità e convivialità, tant’è che hanno preparato una ‘’bella e dolce’’ sorpresa per i piccoli visitatori: una torta fatta di dolciumi dai sapori e forme diverse, che è stata subito presa d’assalto. Senza esagerare. E poi tavoli, sedute e panche ‘’riciclati’’ e ‘’decorati’’ come nei racconti delle favole o nelle storie dei cartoni animati. Un esempio e un volo di creatività di un progetto ‘’Popolare’’ fatto di mille attenzioni inclusive, che istituzioni e comunità locali dovrebbero conoscere e sostenere in maniera adeguata. Il disagio comportamentale e mentale, purtroppo, è aumentato con la pandemia da coronavirus e ha colpito anche la famiglia e le scuole. Se ne esce con le buone pratiche e tanta attenzione, aumentando l’azione del pollice verde, come ha cominciato a fare l’associazione La Piazza per Schierarsi- Matera-che porta avanti il messaggio positivo della importanza della riforestazione urbana con quello della integrazione e coinvolgimento. Attendiamo la prossima iniziativa e per i piccoli della ‘’Rodari’’, accompagnati dalle maestre un motivo in pìù per uscire da scuola e recarsi alla Comunità ‘’Gino Masciullo’’ per controllare come crescono alberi e piantine.



IL COMUNICATO STAMPA

LA PIAZZA DI SCHIERARSI – MATERA ORGANIZZA L’INIZIATIVA NAZIONALE “ALBERI PER IL FUTURO” ALL’INSEGNA DELLA INTEGRAZIONE SOCIALE E DELLA PACE.

Come accade oramai dal 2015, anche per il 2023 si celebrerà nel mese di novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, l’ iniziativa “Alberi per il Futuro”, prevista nella seconda metà di novembre in decine di città italiane.

L’appuntamento locale, organizzato dalla Piazza di Schierarsi – Matera, si arricchisce, per quest’anno, di ulteriori significati.

A volte, i cambiamenti più significativi iniziano con un gesto apparentemente piccolo ma straordinariamente potente. Piantare un albero è uno di questi gesti. Ogni albero che cresce rappresenta una promessa di un mondo migliore, un mondo in cui la natura prospera e l’aria è più pulita.

Gli alberi non sono solo meraviglie della natura, sono anche veri e propri salvatori dell’ambiente. Assorbono anidride carbonica, producono ossigeno e aiutano a regolare il clima. Ogni albero piantato contribuisce a ridurre l’effetto serra e a preservare la biodiversità.

Non solo gli alberi migliorano la qualità dell’aria e la salute dell’ecosistema, ma hanno anche un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone. Le città con abbondanza di alberi sono più fresche, meno inquinate e offrono spazi rigeneranti per vivere al meglio.

La Piazza di Schierarsi – Matera ha coinvolto, per l’iniziativa del 2023, la Comunità Alloggio “Gino Masciullo” gestita dalla Cooperativa Progetto Popolare di Montescaglioso, attivamente radicata e impegnata sul territorio, da oltre quarant’anni, nella gestione di servizi di carattere sociale e psichiatrico.



La Comunità Alloggio, sita a Matera in Via Rosselli, ha dedicato gli spazi esterni, di cui la struttura è dotata, ad un bellissimo progetto di orto biologico, che vede la produzione di ortaggi estivi come pomodori, melanzane, peperoni, friggiteli e tutte quelle colture tipiche primaverili-estivi molto apprezzate dai residenti, e di quelle invernali, quali cavoli, spinaci, cime di rapa, bietole ed altro.

Il progetto, oltre a sostenere i consumi della comunità (ad oggi gli ospiti della struttura sono dieci) si propone di coinvolgere i residenti in attività che richiedono impegno e costanza nel compito affidato come può essere, ad esempio, innaffiare, estirpare erbacce e quant’altro.



L’obiettivo della iniziativa Alberi per il Futuro 2023, quindi, cercherà di coniugare il messaggio positivo della importanza della riforestazione urbana con quello della integrazione e coinvolgimento, per segnalare quelle realtà locali che operano con successo sul territorio nel sostegno al disagio mentale.

Da Matera partirà anche un messaggio di pace, dedicato alle popolazioni che, in questo momento, stanno soffrendo per la guerra.

Per questa ragione gli ospiti della comunità, affiancati da due scolaresche di bambini della Scuola dell’Infanzia RODARI – I.C. Torraca, provvederanno a piantumare alcuni alberi di ulivo, simbolo di pace, nonché delle piantine di erbe aromatiche.

Per concludere, i piccoli giardinieri saranno premiati con una colazione a base di succhi di frutta e merendine, per ritemprarsi e condividere un momento di convivialità con gli ospiti della Comunità Alloggio.