Turisti maleducati ? A Matera nessuna campagna . E i controlli?

Si fa prima a evitare di sporcare, risparmiando tempo e denaro, mantenendo il decoro dei luoghi. E,invece, si continua ad assistere al degrado di scalinate e monumenti dove comitive di visitatori, e in questo periodo di scolaresche, consumano colazioni lasciando cartacce, lattine e via elencando. L’Amministrazione comunale di Matera, va precisato, provvede successivamente alla pulizia. Ma non è possibile, come segnala Antonio Serravezza nella nota che segue, che non si faccia nulla con campagne dedicate e con la presenza di personale del Comune, a cominciare dai vigili urbani, o di altre figure dedicate per mantenere standard di decoro accettabile in centro e nei Sassi. Turisti e non solo. Ci sono anche cittadini maleducati che abbandonano cicche, pacchetti vuoti di sigarette o non raccolgono le deiezioni canine, che contribuiscono ad abbassare il livello di igiene in strade e piazze. Argomenti che continuiamo a ripetere fino alla noia. Ma si continua a far finta di nulla. Davvero un bel biglietto da visita per la città. Eppure altrove, e citiamo Firenze, vietato anche sedersi sulle scalinate dei monumenti o consumare colazioni. Sono richiami immediati e sanzioni. E lì le ordinanze vengono applicate alla lettura: sono un prezioso introito per il Comune…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

È importante che i turisti rispettino le norme di comportamento quando visitano nuovi luoghi, specialmente in città con un patrimonio storico e culturale significativo come Matera. Mantenere puliti i luoghi pubblici e rispettare le proprietà locali è fondamentale per preservare la bellezza e l’integrità di queste aree per tutti i visitatori e residenti. Forse, potrebbe essere utile per la città considerare l’installazione di segnaletica chiara o fornire aree designate per mangiare, in modo da guidare i turisti verso comportamenti più appropriati.



I turisti dovrebbero seguire alcune regole di base per assicurare una visita rispettosa e piacevole, sia per loro che per i residenti: considerando la sporcizia lasciata oggi sulla scalinata della chiesa settecentesca di Santa Lucia e Agata alla Fontana in Via del Corso. E’ incredibile che delle persone non abbiano rispetto dei luoghi sacri evitando di sedersi sulle scalinate delle chiese o in altri luoghi di culto e mantenere un comportamento adeguato all’interno di questi spazi, utilizzare i cestini per i rifiuti e non lasciare immondizia nelle aree pubbliche.

Credo che questi turisti maleducati non siano ben accetti dalla comunità materana anche perchè non sono di supporto all’economia locale. Il turista deve favorire l’acquisto di prodotti e servizi locali per sostenere la comunità che si sta visitando. Credo che si debba trovare un mezzo per ricordare sempre che essere un turista è un privilegio e comportarsi con educazione e rispetto contribuisce a creare un’esperienza positiva per tutti.