Niente voli pindarici o dati e movimenti da anno da capitale europea della cultura 2019, ma alcuni segnali di lenta ripresa si vedono. Turisti in giro, italiani in particolare, ma non mancano tedeschi e qualche giapponese. Non sono le comitive della ” Costa Crociere” ma giovani. Ristoranti aperti, insieme a musei pubblici e privati e visitatori in tour nei rioni Sassi, in particolare.



Alcuni sono giù lungo la passerella (è il nome giusto per un ponte di tavole e non altri) che attraversa il ponte sulla Gravina, altri a Murgia Timone attratti anche dalle ”forzature” progettuali che ne hanno alterato immagine e funzioni e che ormai sono note in Italia e all’Estero. Luogo citato anche nel depliant ” Matera i luoghi ‘cinematograficamente rilevanti per la fede’ , pubblicizzato in occasione del pellegrinaggio alla Madonna delle Vergini. L’offerta del turismo locale, in attesa di concretizzare ” E Matera” l’intesa che il Comune di Matera ha sottoscritto con gli operatori locali sulla sostenibilità e l’organizzazione, è ancora priva di proposte sull’animazione e l’intrattenimento.



E nè poteva essere diversamente, visti i limiti orari del coprifuoco e la posizione della Basilicata, che sarà tra le ultime regione- il 21 giugno- a passare nella zona bianca, salvo complicazione da mettere sempre in conto. Il Comune sta lavorando a un bando. Alcune cose sta facendo l’Apt con l’edizione di ”Officina Madre” sull’artigianato artistico. In mezzo la tappa del G 20 del 29 giugno. Quanto ai concerti c’è da registrare l’avvio della stagione dell’orchestra Ico della Magna Grecia a Mulino Alvino, l’avvio della Camerata musicale e quello del Gezziamoci. Fuori idee, proposte e soldi da cercare…