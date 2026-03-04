Turismo sostenibile con le N*Storie del ”Vagabondo”

Se semplicità e volontà sono la vostra regola di vita e allora non potete che incamminarvi con il ”Buonturismo” dell’associazione ”Il Vagabondo” che dal 6 all’8 marzo ad Altamura e dintorni vi inviterà a prendere un caffè e non solo lungo gli itinerari, i racconti della decima edizione di N*Stories. Per quanti conoscono l’evento è una bella rimpatriata, per i neofiti una esperienza da fare. Pronti? Date e programma sono nella nota di presentazione. E, naturalmente, passate parola…



Mancano pochi giorni all’avvio del primo dei quattro appuntamenti della

decima edizione di N*Stories!

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, ad 📍#Altamura (e dintorni 😉)

🔸Venerdì 6 marzo

Dalle 15:30, al Liceo Classico Cagnazzi di Altamura, a conclusione del POC Orientamento: “Orientarsi sul turismo sostenibile”, gli studenti partecipanti presenteranno i 4 “Itinerari altamurani” realizzati durante il percorso.

A seguire sarà lanciata la seconda edizione de “L’arte del narrare territori”, un progetto che intreccia formazione e creatività.

🔸Sabato 7 marzo

Dalle 17.30 ci incontriamo al LiberHub – Gianpiero Zaccaria per un momento più informale ma non meno significativo: il “Caffè Vagabondo”, uno spazio di confronto davanti a una tazzina, pensato per condividere idee e progettualità future.

Alle 18.30 prenderà il via “Destinazioni sostenibili: sperimentare insieme un percorso condiviso per un BuonTurismo”, la prima tavola rotonda delle Giornate del BuonTurismo, occasione di dialogo su sviluppo locale e pratiche sostenibili.

🔸Domenica 8 marzo

Domenica mattina, alle 09.30 (incontro alle 09.00) si cambia scenario e si va all’aria aperta, con un’escursione al Bosco Difesa Grande Gravina in Puglia

(i dettagli dell’escursione verranno inviati ai partecipanti)

Alle 17.00 invece, saremo all’Agorateca, Biblioteca di Comunità, per il chamber larp: “La Belle Confusione” e, a seguire, un momento conviviale dedicato alla pasticceria altamurana per festeggiare i 26 anni dell’ Associazione Il Vagabondo!

Qui il programma completo 👇

Per info e prenotazioni all’escursione e al chamber larp, scriveteci:

Email: info@ilvagabondo.org

Whatsapp: 320 689 9346