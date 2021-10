Volti sorridenti, abbronzati, sudati, ma felici per avere scoperto o riscoperto per alcuni una città del Mezzogiorno, capitale europea della Cultura 2019 e con i rioni Sassi e l’habitat rupestre patrimonio dell’Umanità, e in Basilicata nuovi itinerari per praticare turismo sostenibile. I nostri club, Cai Potenza e Matera ”Falco Naumanni”, hanno fatto gli onori di casa per gli ospiti e offerto una bella prova organizzativa come abbiamo riportato in altri servizi, insieme a colleghi e appassionati venuti dalla vicina Puglia e da altre regioni. Il percorso, anzi, i percorsi sono stati tracciati, e ora come accaduto per Matera sono entrati a far parte del ” Sentiero Italia ” del Club alpino italiano. Proviene dal comprensorio murgiano di Gravina e Altamura e raggiunge il Parco della Murgia, dal santuario della Palomba a Tre Ponti e questo aspetto suggella il rapporto collaborativo tra Cai ed Ente.



Il tratto materano, che si innesta a nord con un tracciato proveniente da Altamura (Bari) nel Parco dell’Alta Murgia, tocca alcune chiese rupestri costeggiando il torrente Gravina e consente di apprezzare i rioni Sassi, patrimonio dell’Unesco dal 1993.Il Sentiero Italia CAI (www.sentieroitalia.cai.it) è uno dei trekking più lunghi del mondo con i suoi 7600 chilometri di lunghezza, che consentono di percorrere l’intera dorsale appenninica, isole comprese, e il versante meridionale delle Alpi, attraversando e unendo tutte le regioni italiane. È un viaggio lento volto alla scoperta della bellezza, del fascino e delle tradizioni dei territori interni. Suddiviso in 500 tappe assistite da strutture dove dormire e mangiare, può essere percorso liberamente, anche solo in parte. ” La Basilicata -ha commentato il vicepresidente nazionale del Cai, Antonio Montani – offre agli escursionisti che si muovono a piedi o in bici una opportunità di investire nel turismo sostenibile per contribuire in concreto alla rivitalizzazione delle aree interne. Collaboreremo con gli Enti locali per favorire questo e progetto anche sul piano normativo, per l’aggiornamento della legislazione regionale che dovrà recepire gli standard del turismo sostenibile escursionistico di oggi”. Un motivo in più per seguire il percorso, con un testimone lasciato agli enti locali, a cominciare dall’Ente Parco presieduto da Michele Lamacchia, al Comune di Matera guidato dal sindaco Domenico Bennardi alla sezione materana del Cai, presieduta da Cosimo Buono, affiancato dalla passione e dall’impegno di quanti periodicamente vanno in escursione.