Prove di volo di progetti e delle economie locali a Monticchio e a Castelmezzano, dal Vulture alla Dolomiti lucane per lavorare in concreto alla ”ripresa” delle aree interne, alla prese con una emorragia di emigrazione giovanile e aggravata da un taglio di servizi che dovrebbe essere arginata(almeno sulla carta) dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lodevole è l’iniziativa del Centro Leone XIII, come descrive Pasquale Tucciariello nella nota che segue, di un confronto sul tema per venerdì 18 marzo, fresco dell’annuncio regionale di destinare risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rilancio infastrutturale del Vulture. Ma occhio agli annunci dal fiato corto, che deve fare i conti con quella carenza oggettiva di cultura d’impresa che ha fatto fallire o rallentare tante iniziative. I privati illuminati, quelli che ci mettono competenza, passione, lungimiranza e mettono mano alla tasca, devono farsi avanti per evitare che mediocrità, logiche assistenziali (sempre in agguato, sopratutto alla vigilia di campagne elettorali) facciano arenare ogni lodevoli iniziative. Castelmezzano e Pietrapertosa, con un attrattore come il ”Volo dell’Angelo” hanno lavorato e bene a un sogno che è diventato progetto e risorsa per l’intera Basilicata. Ora tocca al Vulture…



Monticchio, ci siamo.

È finalmente arrivata la notizia dal presidente Bardi. La nuova Giunta regionale di Basilicata, nella sua prima seduta, indica Monticchio Bagni (e il suo territorio circostante) degna di inserirsi nel Bando Borghi linea A del PNRR. Il territorio verrà riqualificato con la creazione di strutture per benessere, per formazione professionale, per offerte artistiche e culturali in genere, per rilancio turistico con lo scopo di combattere isolamento e spopolamento del territorio. Il progetto, pensato dal Comune di Rionero e sostenuto dai comuni ricadenti nell’area del Parco del Vulture, viene individuato dalla Regione che assegna altri 15 milioni come sostegno anche per altri progetti (Irsina, Colobraro, Rotonda). Scrive Bardi in una nota: sono premiati impegno dei comuni e buona progettazione. Vince la Basilicata, allora, capace di muovere importanti risorse economiche che verranno investite in strutture e in spazi idonei a potenziare il territorio e renderlo gradevole, attrattivo, economicamente forte. Ci sono le condizioni, occorrono capacità gestionali. In questo quadro d’insieme si inserisce l’iniziativa programmata da tempo dell’Associazione Centro Studi Leone XIII Basilicata che organizza per venerdì 18 Marzo alle ore 18, presso la sua sede sociale di Rionero, il meeting “Aree turistiche a confronto, Monticchio e Castelmezzano”, con il sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi e con il socio-economista Antonio Romano del centro studi. Scopo dell’iniziativa è mettere in relazione aree turistiche per capire punti di forza e punti di debolezza, per mettere ad analisi problemi e soluzioni, per potenziare attività e strutture di accoglienza. La Basilicata, negli ultimi trent’anni, ha perduto – riteniamo – centomila persone andate via per sfiducia e per assenza di prospettive. I finanziamenti importanti, questo ed altri che si aggiungeranno, dovranno invertire la rotta e creare appunto fiducia e prospettive importanti. Nel Comprensorio delle Dolomiti Lucane, un territorio di 1750 abitanti, vi sono oltre 172 partite iva, il 10 per cento della popolazione impegnata in iniziative ed attività in grado di muovere tanti piccoli fattori economici. Basta “Il volo dell’Angelo”, basta la Funivia di Monticchio che finalmente ora, dopo 40 anni, tornerà ad essere riprogettata, a dare segnali importanti. E’ il sogno che si avvera, e non è retorica.

Pasquale Tucciariello – presidente Centro Studi Leone XIII