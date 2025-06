Turismo naturalistico. Se ne parla ad Altamura

Argomento di stretta attualità vista l’evoluzione dell’industria delle vacanze, e non solo per i cambiamenti climatici, ma anche per una domanda che chiede alternative per diverse fasce di utenza. Se ne parlerà il 17 giugno prossimo ad Altamura ( Bari) presso ‘’I luoghi di Pitti’’ alla Masseria San Giovanni nel corso della giornata di studi “ “Green On. Il turismo naturalistico: casi di successo nazionali e trend futuri globali”, organizzato da Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network (EEN). Invito rivolto ai diversi operatori del settore. Del resto capire per tempo cosa cambia significa tenere il passo e restare competitivi.



ANNUNCIO STAMPA

Green On. Il turismo naturalistico:

casi di successo nazionali e trend futuri globali

Masseria San Giovanni, “I Luoghi di Pitti”, SP159

Altamura, martedì 17 giugno 2025, ore 09.30 – 16:00

Bari, 12 giugno 2025 – Quale sarà il futuro del settore naturalistico in Puglia? Come sta cambiando la domanda internazionale? Quali segmenti e servizi avranno più successo?

Se ne discuterà il 17 giugno 2025, dalle ore 09:30 alle 16:00, durante l’evento “Green On. Il turismo naturalistico: casi di successo nazionali e trend futuri globali”, organizzato da Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network (EEN).

L’iniziativa, aperta dai saluti istituzionali di Luciana Di Bisceglie (presidente Unioncamere Puglia) e Gianfranco Lopane (assessore al Turismo della Regione Puglia), si rivolge a tour operator, agenzie viaggi, guide turistiche e ambientali, strutture ricettive, agriturismi, imprese della ristorazione, servizi per lo sport e il tempo libero, industrie culturali e creative, professionisti di marketing e comunicazione, enti locali, GAL, gestori di parchi naturali e aree protette.



Tra gli interventi in programma:

Massimo di Filippo (CEO IPR Feedback): presentazione di una ricerca di mercato inedita sul turismo naturalistico in Italia e Germania; Oderisi Nello Fiorucci (Partner Incipit Consulting): definizioni, tendenze ed esperienze di successo; Silvia Livoni Colombo (Founder Bike Hub®): destinazioni cicloturistiche e luxury tourism; Giulia Trombin – Cofounder di Sharewood – Presidente Associazione Startup Turismo: geoturismo, avventura e team building; Pia Antonaci (Presidente ITS Turismo Puglia): formazione, skill richieste e profili di sbocco; Ettore Ruggiero (Consulente aziendale): aggregazione tra imprese e mappa georeferenziata.

Il pomeriggio (14:00-16:00) sarà dedicato a laboratori pratici con: Ottavia Grassi (Responsabile “Prodotto Turistico” di Puglia Promozione), che illustrerà i finanziamenti pubblici disponibili; Marco Lenoci (Digital Consultant), che guiderà un laboratorio sulla georeferenziazione e l’uso del DMS Puglia (“Digital Management System”) per la creazione di reti aziendali.

La partecipazione è gratuita ma obbligatoria, con prenotazione online tramite account Google, fino a esaurimento posti.

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczITPd84Ah00zWVTQiVTkrAvtHOFW9VhYwyL2-M_lYWQDLpQ/viewform

Per l’ufficio stampa Unioncamere Puglia, Chicca Maralfa 0802174236