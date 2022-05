Quando si lavora con concretezza, guardando alle risorse umane e territoriali da realizzare, si contribuisce a colmare – e in concreto – le carenze dell’offerta turistica che a Matera e dintorni, e in Basilicata, deve fare i conti con la domanda -spesso insoddisfatta- di ”animazione”, ”coinvolgimento” , ”intrattenimento” e ”conoscenza di luoghi e saperi”. E quanto per un anno farà l’Ente Parco della Murgia Materana con i laboratori di scrittura, cucina, teatro, musica e narrazione, fotografia, della memoria dei luoghi, arte , inseriti nel progetto di animazione territoriale ” RaccontArti”. Un percorso per creare forme specifiche di offerte di promozione culturale, che” mirino a una valorizzazione del Parco della Murgia nell’ottica di una fruizione turistica rinnovata”. Il programma, illustrato nell’Abbazia di Montescaglioso , a causa del maltempo, prevede 10 eventi tematici a cadenza periodica che saranno ospitati presso il Centro visite del Parco della Murgia, nel villaggio di Pianelle in territorio di Montescaglioso. Le esperienze di questo lavoro troveranno un momento di sintesi nel 2023 , con l’evento conclusivo ”RaccontArti nella notte” . RaccontArti, della durata di un anno, è stato realizzato con l’apporto del Gal Start 2020, nell’ambito del PSR Basilicata 2014-2020, in materia di Sviluppo locale partecipativo Sltp leader.



Nello specifico il progetto, con l’apporto di esperti, punta alla costruzione di ”contenuti e narrazioni artistiche più vicine alla sensibilità contemporanea” da utilizzare sul piano della comunicazione per accrescere l’attrattività turistica del Parco. Ricadute anche per i centri vicini visti i temi dei progetti, come hanno ricordato il direttore artistico Luigi Esposito, i presidenti dell’Ente Parco Michele Lamacchia, del Gal Start 2020 Leonardo Braico e nei saluti gli assessori alle attività culturali del Comune di Montescaglioso , Francesca Fortunato, in rappresentanza del sindaco Vincenzo Zito, e Anna Cifrese con delega ai parchi e dai referenti dei progetti che riportiamo di seguito. E la presentazione, 1 evento del progetto, non poteva che concludersi con la musica del Parco eseguita dai ” Briganti” montesi”. Già i briganti, una pagina del libro delle memorie e delle tradizioni di una epopea di ribellione, fatti di scorribande, delitti, amori e di sentieri segnati da avventure. Li ritroveremo, nell’offerta del turismo narrato, alla scoperta e alla riscoperta dell’anima del Parco…



Evento n. 2

sabato 28 e domenica 29 maggio

TI RACCONTO SCRIVENDO. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E SCRITTURA DI VIAGGIO.

A cura di Riccardo Barlaam e Luigi Nacci

Riccardo Barlaam, Giornalista, scrittore e documentarista e Luigi Nacci, poeta e scrittore.

Obiettivo è imparare a raccontare i nostri viaggi in una forma più curata e coinvolgente. Nella fattispecie il tema sarà incentrato sul come raccontare una visita al Parco Murgia, come prendere appunti strada facendo, come rielaborare quanto visto dopo il ritorno a casa, approfondendo le diverse forme espressive, dal racconto al reportage, alternando testi e immagini, anche con alcuni esercizi. Obiettivo del workshop è quello di provare a definire il “Manifesto” del Parco, intendendo per questo la percezione sotto il profilo turistico, tradotto in scrittura delle caratteristiche e delle vocazioni del Parco della Murgia. Il Workshop per circa 30 persone si terrà la mattina e nelle prime ore del pomeriggio.

Si cammina, si osserva, si cercano rifugi effimeri da dedicare alla lettura, ci si conosce, si catturano parole e segni. Si leggono le parole di grandi autori/scrittori/poeti, si ascolta il silenzio denso.

La sera un ultimo momento pubblico presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso vedrà i due esperti

di scrittura Barlaam e Nacci raccontarsi e raccontare esperienze significative dei loro viaggi in giro per il mondo. I partecipanti al workshop produrranno successivamente un “loro Racconto” che spediranno ai referenti del Parco. I migliori lavori saranno selezionati e presentati in occasione dell’evento di chiusura del progetto, previsto per aprile 2023.

Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti

Età compresa tra i 14 e i 100 anni

Attrezzatura consigliata:

sabato 28: Guardare La Realtà Camminando. Partenza ore 10.30 dal centro visite Pianelle

Colazione a sacco

Ore 15 – 19: Centro Visite Pianelle LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Ore 20.30 – Montescaglioso: Chiostro Abbazia Benedettina Benedettina San Michele Arcangelo “Non Mancherò la

Strada” presentazione del libro di luigi Nacci

A seguire: Proiezione documentario “I Pesci Combattenti” presentazione di Riccardo Barlaam



Evento n. 3

Masserie Ospitanti – ANTICHI SAPORI. LE MANI IN PASTA E IL NASO NELLE ERBE

domenica 19 giugno. Ore 9.30 – 18 Appuntamento al Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso.

a cura di “Le Mani in Pasta Montescaglioso” e della “Casa delle Erbe di Pomarico”

ore 18 Gianfranco Menzella Trio

Dopo un’accoglienza al Centro Visita di Pianelle, tutti i partecipanti all’evento si sposteranno accompagnati, presso l’antica masseria D’Alessio, oggi Fumarulo, dove ad attenderli saranno le piccole comunità che fanno parte de nucleo de “Le Mani in Pasta” e le donne della “Casa delle Erbe di Pomarico: il Girasole”. Entrambi i nuclei, racconteranno il Parco attraverso i suoi odori, e i sapori passando in rassegna le erbe officinali più diffuse e i piatti tipici del territorio.

Gli ospiti saranno invitati a riconoscere le erbe, dall’odore e dal sapore, e poi a cimentarsi nella preparazione della pasta fatta a mano, nella preparazione della focaccia e nella manipolazione della “pasta filata” per modellare mozzarelle e treccine attraverso l’uso di strumenti semplici della tradizione popolare. Tutti insieme poi degusteranno quanto da loro preparato unitamente a quanto preparato dalle donne della masseria. Una performance speciale a cura di uno dei grandi artisti di Montescaglioso chiuderà la giornata. Il trio di Gianfranco Menzella.

Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti



Evento n. 4

venerdì 8 e sabato 9 luglio

IL TEATRO DEL CIELO. LABORATORIO DI CONOSCENZA DEL CIELO E DI ESPERIENZA TEATRALE

A Cura di Rita Montinaro e Anna Onorati



Un laboratorio di due giornate, dedicato alla conoscenza dei principali fenomeni celesti, attraverso attività di

osservazione diurna e notturna e di costruzione di semplici strumenti astronomici che hanno attraversato la storia

della scienza, utili alla comprensione. Le conoscenze verranno accompagnate dalla narrazione e dall’apprendimento dimiti greci relativi alle costellazioni e ai fenomeni celesti dentro ai quali viviamo. Ogni partecipante sarà condotto a rielaborare in forma narrativa e teatrale le attività e gli oggetti di studio appresi e sperimentati. La formula sarà quella del laboratorio attivo, dove ciascuno è messo nella situazione di dover agire, in connessione con gli altri, in un’”impresa comune” comunicabile ad altri. Il laboratorio si sdoppierà in laboratorio astronomico e laboratorio teatrale e condurrà ad uno spettacolo finale con il pubblico.

Conduttrici:

 Rita Montinaro, pedagogista, Gruppo di Ricerca Nazionale di PEDAGOGIA DEL

CIELO del Movimento di Cooperazione Educativa;

 Anna Onorati, attrice e regista, Associazione culturale I RABDOAMANTI.

Info: Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti

Venerdì 8 ore 16 Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso

Sabato 9 ore 11 a seguire – Montescaglioso, Chiostro Abbazia Benedettina Bendettina San Michele Arcangelo



Evento n. 5

sabato 16 e domenica 17 luglio – Montescaglioso, Chiostro Abbazia Benedettina Bendettina San Michele Arcangelo

STORYTELLING DIGITALE a cura di Fabrizio Festa e MaterElettrica

Da molti anni la landscape art ha trovato una sua dimensione produttiva ed espressiva autonoma e robusta.

MaterElettrica ad essa si è dedicata con costanza fin dagli esordi della sua attività, attratta dalle diverse possibilità che il paesaggio, inteso qui nella sua più ampia concezione, offre all’artista. Dall’ambito ecologico MaterElettrica s’impegna da tempo nell’elaborazione di un’ecologia del suono a quello più dichiaratamente espressivo, il paesaggio rappresenta nelle sue diverse dimensioni un terreno fecondo di cultura. Per noi è diventato una vera e propria partitura. Così proponiamo un seminario nel quale, attraverso l’uso di supporti digitali sia visivi sia sonori, realizzare una mappatura dei luoghi del Parco della Murgia Materana, una vera e propria carta geografica musicale. A tale scopo utilizzeremo un applicativo di nostra realizzazione, applicativo che permette di mappare percorsi e luoghi, trasformando quegli itinerari in vere e proprie melodie, corredate della loro relativa trama armonica. Oltre a questo, ci avvarremo di diversi supporti visivi, sempre digitali, inclusal’animazione visiva in tempo reale. La combinazione di questi elementi troverà poi una sua sintesi nella realizzazione di una partitura originale. Sarà questa l’oggetto della performance multimediale con la quale si concluderà il seminario stesso. A tale performance saranno invitati a partecipare sia coloro che hanno seguito il seminario, ciascuno per le proprie competenze, sia i musicisti e i videoartisti, che collaboreranno alla realizzazione del seminario medesimo. In scena quindi avremo diverse tipologie di

strumenti (meccanici, elettroacustici, digitali), e artisti visuali, tutti chiamati a lavorare intorno alla partitura/mappa elaborata durante il seminario stesso.

A curare il lavoro Fabrizio Festa, compositore, direttore d’orchestra, music e sound designer, docente di musica

coadiuvato da MaterElettrica, collettivo nato all’interno della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio “Duni” di Matera, si dedica parimenti alla ricerca in ambito elettroacustico, performance e design (Music e Sound Design) nei diversi settori legati alla produzione artistica e all’applicativo sonoro industriale.

sabato 16 luglio – ore 16.30 laboratorio aperto al pubblico domenica 17 luglio – ore 16.30 prove aperte e concerto conclusivo



Evento n. 6

lunedì 1 e martedì 2 agosto Montescaglioso, Chiostro Abbazia Benedettina Benedettina San Michele Arcangelo

BESTIARIO (RACCOLTA DI FAVOLE DELLA TRADIZIONE LUCANA). Laboratorio di teatro e canto

A cura del Centro Arte Integrate IAC

In un tempo antico, quando ancora le parole delle persone suonavano cupe come il suono che esce dalle grotte, gli

esseri umani non sapevano scrivere. In questo luogo del tempo antico, gli esseri umani, cioè quelli che vivevano lì, adoravano inventare e raccontare storie, e siccome tutti raccontavano storie, spesso poteva succedere che c’erano più persone a raccontare le storie che persone ad ascoltarle. Per questo motivo pensarono di chiedere ai loro animali di fare da pubblico. E fu così che galline, galli e pulcini, mucche, cavalli, asini, cani, gatti, rondini, passeri e falchi grillai, e perfino volpi, lupi e gufi, cominciarono ad ascoltare le storie di questi abitanti che vivevano nel luogo di pietra. E per non fargli dispetto, questi abitanti pensarono bene di far diventare protagonisti delle loro storie proprio quegli animali che li stavano ad ascoltare. Questo è l’incipit di “Bestiario”, una raccolta di favole della tradizione popolare lucana. Un laboratori/racconto dei e sui gesti ricorrenti della gente, per trasformare la narrazione in suoni e in parole, per trasformare il patrimonio orale della cultura contadina in opera scritta, e teatrale, per un racconto della nostra cultura. La voglia di iniziare un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero delle

favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del

sentimento, provando a restituirgli quella dimensione “poetica” andata perduta.

Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti



Lunedì 1 agosto: ore 10-13 / ore 15.30 – 18. I Racconti di Montescaglioso e la rielaborazione

martedì 2 agosto: Bestiario ore 19

Evento n. 7

sabato 10 e domenica 11 settembre – Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso & Abbazia Montescaglioso

FOTOGRAFIA E PAESAGGIO, A CURA DI MICHELE MORELLI (FOTOGRAFO)

MATERICO Ensemble: Marta Gadaleta, voce – Rino Locantore, voce e oggetti sonori – Gianni Vancheri, chitarra,

clarinetto basso, elettronica

Laboratorio di fotografia tenuto da Michele Morelli per raccontare di come la fotografia possa essere il modo per

sviluppare una propria visione, un proprio linguaggio, un progetto, una storia. Ma anche un modo per mantenere un

contatto col paesaggio, guardarne le evoluzioni, trascorrere del tempo insieme come fosse un caro amico.

Il laboratorio, per circa 20 partecipanti, avrà la durata di due giorni. Il pomeriggio del primo giorno e la mattina del secondo saranno dedicati all’esplorazione del paesaggio e alla produzione di immagini: i partecipanti saranno seguiti sia nell’uso corretto dello strumento fotografico che nella composizione estetica e comunicativa delle stesse.



Partendo da Pianelle, i partecipanti, saranno accompagnati lungo un percorso nel territorio di Montescaglioso e del

Parco Murgia) alla scoperta di alcuni punti privilegiati di osservazione.

Nel pomeriggio del secondo giorno si osserveranno le immagini prodotte e, attraverso un confronto e discussione

sulla qualità delle stesse e in base alla loro forza narrativa, si opererà una scelta. Infine le immagini selezionate saranno oggetto di una presentazione pubblica che chiuderà la giornata, sostenute da una sonorizzazione eseguita dal vivo del progetto MATERICO Ensemble. Dentro, sonorità e canto che profumano d’antico, un luogo dove divenire sostanza fluida per fondersi in un plastico atto creativo con l’improvvisazione, un dove in cui ritmo e parole scandiscono il tempo del suono, un lontano che è ancora in essere, fatto di memoria e schegge d’elettronica. L’insieme delle foto entrerà a far parte di un archivio della memoria dell’Ente Parco.

Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti

sabato 10 Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso

ore 10-13 / ore 15.30-18 (pranzo a sacco)

attrezzatura consigliata:

Domenica 11 settembre: Abbazia Montescaglioso ore 10-13 / ore 15.30-18 (pranzo a sacco)

Ore 20: Abbazia Montescaglioso MATERICO Ensemble



Evento n. 8

Domenica 25 settembre – Chiostro Abbazia Benedettina Bendettina San Michele Arcangelo, ore 20

SUONI E NARRAZIONI DEL PARCO. “IL MISTERO DEGLI AFFRESCHI RUBATI”

Drammaturgia: Costantino Di Lillo

Regia: Massimo Lanzetta

Soggetto: Francesco Foschino – Illustrazioni: Pino Oliva

Foto e video: Pino Losito

Musiche originali e della tradizione popolare eseguite dal vivo: Rino Locantore.

Un progetto di: Gigi Esposito

A 60 anni dal furto e dal primo ritrovamento. A 10 anni dall’ultimo ritrovamento fatto da Francesco Foschino, si

propone la narrazione de “I Predatori delle Tre Porte”, ovvero, gli affreschi rubati nelle chiese rupestri di Matera.

I luoghi di culto del Parco della Murgia Materana conservano pitture parietali di natura religiosa che sin dall’Anno Mille furono testimonianza di fede del popolo materano. Alcune di queste pitture, fra il 1961 e il 1962, vennero rubate da un professore tedesco e due suoi assistenti. Ben presto individuato dall’Interpol, il professore fu processato e condannato per il furto dei quegli affreschi che, per anni, si credettero recuperati. Francesco Foschino ha scoperto che, invece, diversi di quei dipinti non sono ancora tornati a Matera e con il dr. Sernetz, dopo due anni di lunghe e tenaci indagini fra Italia e Germania, nel 2012 è riuscito a recuperarne un altro, restituendolo alla città di Matera. “I predatori delle Tre Porte” è la storia di quel furto di oltre 50 anni fa e del recente recupero della testa del “Santo Vegliardo” da parte di Foschino. Il racconto ripercorre quegli avvenimenti in forma di giallo investigativo e sottolinea

con il testo, le illustrazioni, i video, le foto e le suggestioni musicali, la bellezza dei luoghi in cui si svolsero i fatti. Su soggetto di Foschino, il testo di Di Lillo, benché ancorato ai documenti dell’epoca, propone la vicenda in modo romanzato: un thriller leggero. I protagonisti, tutti interpretati dall’attore Massimo Lanzetta, si muovono sullo splendido scenario del Parco della Murgia Materana e fra le vie della città di Matera e la vicenda, dal 1962, si sposta ai giorni nostri. Il cambio d’epoca viene rappresentato anche con il diverso utilizzo delle forme narrative e delle tecnologie: dalla voce narrante dell’attore – supportata dalle illustrazioni di Pino Oliva e dalle musiche di Rino Locantore – si passa alla rappresentazione in video curata da Pino Losito e dallo stesso Foschino. Lo spettatore assiste a una sessione divulgativa in un originale format narrativo. Da una idea di Gigi Esposito



Evento n. 9:

domenica 9 ottobre: Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso & Abbazia Montescaglioso

IL RACCONTO PER IMMAGINI: L’ACQUERELLO E L’ILLUSTRAZIONE

a Cura di Pino Oliva, Raffaele Pentasuglia e Teatro PAT.

L’acquerello e l’illustrazione come esplorazione i due diversi linguaggi della mano per raccontare luoghi e paesaggi.workshop di un giorno, tenuto da Pino Oliva e mirante ad offrire le tecniche di base dell’acquerello e di come questo possa essere un immediato linguaggio di un taccuino di viaggio all’interno del parco. Parallelamente, Raffaele Pentasuglia, un esperto di illustrazione interagirà attraverso il disegno per realizzare una serie di immagini aventi come protagonisti gli animali della Murgia, colti col tratto veloce dell’illustrazione nei loro movimenti e nelle loro caratteristiche peculiari.

La giornata terminerà con il Teatro Pat con uno spettacolo di teatro di figura.

Laboratorio destinato a massimo 30 iscritti

Mattina: ore 10-13Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso

Pomeriggio: ore 15.30 – 18

domenica 9 ottobre: Teatro PAT Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo

Annualità 2023



Evento n. 10

domenica 9 aprile – Centro Visite di Pianelle, Montescaglioso dalle ore 10

I SUONI DEL PARCO. LA GRANDE FESTA DEL RACCONTARTI

a cura degli artisti delle azioni precedenti e con: Alfio Antico Quartetto – Duo Giuditta – La Piccola Orchestra – Banda Città di Montescaglioso AGML

Conduce: Saverio Pepe

L’evento si traduce nella produzione di un nuovo format spettacolare che raccolga e amplifichi l’esperienza

precedentemente sviluppata nei workshop tematici.

Una Grande festa di comunità, condotta da Saverio Pepe, esperto in conduzioni radiotelevisive, dove il pubblico

giocherà, dialogherà, parteciperà per un intero giorno alle azioni ri/proposte dai tanti artisti partecipanti a

RaccontArti. In tale giornata saranno presentati attraverso immagini, musica e racconti, tutti i lavori sviluppati nelle precedenti azioni e sarà dato spazio ad una performance spettacolare in musica, voce e immagini che continui a parlare del Parco, una sorta di omaggio a questa terra e al suo essere pietra, grotte, cielo, luce, luogo di prodigi, di fascino arcaico e di storia millenaria, ma anche luogo di silenzi eloquenti, che si dissolvono e si ricompongono nei mille paesaggi evocati. Ognuno di questi aspetti sarà evocato e restituito in chiave artistica e enfatizzato “nel giorno di RaccontARTI”. Il format si sviluppa così sull’alternanza di testi, musica e canto, grazie alla presenza dei tanti artisti che prenderanno parte. A dare forza ad un incontro artistico che raccoglierà tutte le esperienze di un anno, ci saranno alcuni ospiti tra i quali i lucani del Duo Giuditta, giovanissimi musicisti di Ferrandina con il loro originale repertorio fatto da musiche e parole di loro composizione, La Piccola Orchestra, collettivo diretto dal M° Ettore Fioravanti, la sezione fiati della Banda AGML di Montescaglioso e, chicca della giornata, ospite d’onore il tamburellista siciliano Alfio Antico in quartetto per presentare le musiche del Sud italia cantate e suonate dal più importante tamburellista italiano vivente. Tutti gli artisti al termine della giornata saranno invitati a partecipare ad una grande performance finale, una grande jam Session dedicata al progetto GAL.

Per l’occasione verrà presentato il video conclusivo che ripercorrerà le tappe di un processo di comunità, saranno

esposti una selezione dei lavori realizzati durante il laboratorio di Pino Oliva e Raffaele Pentasuglia che raccontano gli animali del parco realizzato di TRM network, che oltre a curare le fasi di registrazioni, interviste e documentazione video di ogni singolo Evento, realizzerà un prodotto unico e conclusivo. TRM Network realizzerà e trasmetterà sui suoi canali TV e digitali servizi giornalistici, spot pubblicitari e videointerviste. TRM (canale 111 Basilicata) – TRM h24 (canale 16 Puglia e Basilicata, 519 Sky e Tivùsat) TRM Art (canale 602 Basilicata, 296 Puglia)



Il Programma può subire variazioni

Per partecipare ai laboratori è indispensabile prenotarsi

Per partecipare alle escursioni è indispensabile prenotarsi

Attrezzatura consigliata per escursioni: scarpe da Trekking, cappellino, colazione a sacco, acqua

Informazioni e prenotazioni

Ente Parco Murgia Materana

Via Sette Dolori – 75100 Matera – tel 0835/336166 int. 4

info@parcomurgia.it

www.parcomurgia.it

Direzione Artistica: Luigi Esposito

Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso

Convento delle Benedettine, Piazza Racamato n. 1 – 75024 Montescaglioso

ceamonte@katamail.com

www.cea.montescaglioso.net

Accreditato presso “Rete per l’Educazione alla Sostenibilità “ della Regione Basilicata