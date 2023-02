Turismo lento. 408 sentieri del Cai tra Puglia e Basilicata

A piedi o caval di San Francesco…come ripete un antico detto del passato per far scoprire a molti, riscoprire per quanti sono animati di passione e non temono il sudore dei chilometri, che c’è un’ Italia da conoscere e tutelare. E il Club Alpino Italiano con i suoi sentieri lungo 7883 chilometri in 518 tappe consente di colmare questa lacuna con un turismo lento, che raccoglie ogni anno nuovi estimatori, anche dalle nostre parti. Sono 20 le tappe dei sentieri, per un totale di 408 km di lunghezza , tra colline, monti, fiumi, luoghi ricchi di arte e storia che legano Puglia e Basilicata. Il dato è riportato nel 4° volume del delle Guide ufficiali del Sentiero Italia del Club Alpino italiano, presentato a Matera presso la sede del Cai sezione ”Falco Naumanni’. Il lavoro, che comprende anche i percorsi di Campania e Molise, è stato presentato dal pugliese Corrado Palumbo scrittore, fotografo ed escursionista coautore del lavoro,con Vito Paticchia, Francesco Raffaele e Michele Renna, per le edizioni Idea Montagna. Il percorso che lega Basilicata e Puglia va da Alberona (Foggia) a Grottaglie (Taranto) passando per il Vulture Melfese e per Matera.



” Secondo me -ha detto Corrado Palumbo- il vero spirito di Sentieri Italia non è quello di essere l’unico sentiero ma è quasi come se fosse un’autostrada da dove devono partire delle diramazioni. E’ inevitabile, quindi, che si possano andare a studiare altri tratti. Anche perchè quando si va disegnare un itinerario di lunga percorrenza ci sono delle scelte obbligate. Quindi molto spesso si è costretti a rinunciare a vedere una cosa interessante e magari l’itinerario va da un’altra parte. Esempio nella tappa Spinazzola Castel del Monte chi ha tracciato la tappa è entrato nel castello bosco di Acquatetta ma ha lasciato il castello di Garagnone, bellissimo. Quindi lo spirito di Sentiero Italia è quello di attraversare le autostrade e creare le diramazioni. E’ chiaro che in questo campo si può continuare a tracciare”.



E il ‘testimone’ passa agli appassionati del Cai locale che continuano a lavorare con passione e a battere i sentieri lungo escursioni di vario tipo e difficoltà. Iscritti e appassionati del turismo lento, nella natura, hanno seguito con interesse l’esposizione di Palumbo, che ha rimarcato il significato e la valenza, del termine ”sentieri” da una parte all’altra del BelPaese. E nel volume ci sono tanti spunti per prendere lo zaino, scarpe, bastoni e buon senso… per andare. Altri ne danno nelle presentazioni di Vincenzo Torti presidente generale del Club Alpino Italiano, Antonio Montani, vicepresidene generale del Club Alpino Italiano e da Francesco Cappellari editore di Idea Montagna. Buona lettura e fissate la data per la prima escursione…insieme agli amici della sezione Cai ”Falco Naumanni” di Matera, che potrete contattare in via della Croce n1 tel +39 (333) 116 6651

o scrivendo alla Mail: segreteria@caimatera.it sito web www.caimatera.it



Il volume, composto da 512 pagine, contiene la descrizione dettagliata degli itinerari, le atmosfere e gli aspettipaesaggistici, naturalistici, culturali, storici, artistici e antropologici che li caratterizzano. E cartine, dati tecnici, indicazioni per quanti vogliono percorrerli.