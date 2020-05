Poche chiacchiere per il fotografo e naturalista materano Gaetano Plasmati e tanti fatti sul campo, anzi sui pedali di una bici con cambio – messagli a disposizione da Ferula Viaggi- ma senza le facilitazioni della pedata assistita, per ”marcare” percorsi che portano alla scoperta o alla riscoperta dei centri della Basilicata. Dove natura, colori, odori e i segni delle tradizione o dell’azione laboriosa dell’uomo offrono una alternativa concreta alla ”insostenibilità” dei grandi centri, risollevati temporaneamente (fino a quando ?) dal contingentamento domiciliare (usiamo, e ci sono, i termini in italiano) procurato dall’epidemia da virus a corona. E allora Gaetano, che finora ha percorso 1000 chilometri, non ha lesinato la fatica per apprezzare l’unicità di paesaggi unici, dove portare concittadini, turisti italiani e stranieri se i flussi si sbloccheranno per tempo e in sicurezza.



” Abbiamo centri dalle grandi potenzialità – dice Gaetano. Ma è tutto fermo. A Pietrapertosa chiuso il ‘volo dell’angelo” attività commerciali e turistiche che attendono quando e se ripartire. Eppure qui, come sulla Murgia, tra i calanchi, nei centri di montagna e alle marine, c’è tanto da vedere e da fare. Qui le emozioni di un paesaggio incontaminato sono impagabili e raggiungerle, apprezzarli, in bici in particolare, scendendo poi di sella, possono essere tanta pare di un progetto di prossimità che va organizzato con una offerta precisa e dai costi contenuti, come ho avuto modo di sperimentar sul campo, e concorrenziale. Corsi d’acqua, chiese, castelli,arte e artigianato, la biodiversità di flora e fauna, gustare piatti o prodotti lavorati con i saperi di un tempo sono una attrattiva unica, che in tanti non conoscono. Se quanti continuano a parlare, spesso a vuoto di turismo di prossimità, non si decidono a lasciare il web per capire cosa occorre fare in Basilicata, continueremo a creare illusioni e delusioni. E serve anche lavorare sulla animazione territoriale, sulla cultura dei luoghi. All’aperto si possono presentare e far svolgere tante cose. Quando porto con me, per esempio, la mostra itinerante sul clima che espongono come la biancheria ad asciugare , l’attenzione è la stessa vista in Nepal o alla Diga di San Giuliano. Spero che si cambi rotta. Il turismo è fatto di organizzazione, offerta, volontà ma anche infrastrutture”. E la debolezza del sistema infrastrutturale e dei trasporti continua a essere la palla al piede della provincia di Matera e della Basilicata. Anche andare in bici, in assenza di ciclovie, urbane ed extraurbane, sono una lacuna da colmare. Un’occhiata doverosa alla Puglia. Altro pianeta. Da noi il cicloturismo o da trekking conta su poche lodevoli iniziative imprenditoriali, come sta facendo su Matera e provincia Ferula Viaggi ”pioniera” in questo settore. Gaetano Plasmati, che è passato da una Basilicata terra di mezzo, per raggiungere Paesi dove camminare e pedalare sul polvere e sterrato è la prassi, è fiducioso. ” Il turismo della Basilicata-conclude-è legato alla unicità delle proprie risorse. Non sprechiamole e,sopratutto, rispettiamole. Ho trovato guanti in plastica e mascherine monouso in posti impensabili…” Come non dargli torto. Ma su questo tema non abbiamo visto, letto o sentito di campagne di sensibilizzazione, fatta eccezione per la denuncia dello geologo Mario Tozzi. Dovremo ancora pedalare, a ruota di Gaetano…L’offerta credibile del turismo di prossimità è anche questa.