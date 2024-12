Turco (M5S): interrogazione su progetto Bluewater di Eni a monte del Pertusillo

“Le sorti ambientali della Basilicata non sembrano al sicuro, dal momento che il progetto Bluewater di Eni, che consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento di reflui petroliferi provenienti dal Centro Oli di Viggiano (COVA) in provincia di Potenza e di proprietà dell’Eni, nasconde molti rischi ambientali, così come più volte denunciato da diverse associazioni ambientali, tra cui COVA Contro. Il Bluewater viene motivato con la necessità di trattare le acque in loco e riciclarle, ma si tratta di un procedimento molto rischioso, per non parlare del fatto che non è noto in quale misura ridurrà lo smaltimento nei pozzi esausti. Per di più, l’impianto sarà a monte del Lago Pertusillo, che ha già abbondantemente pagato in passato le conseguenze relative alla vicinanza di pozzi petroliferi (si pensi al processo ambientale contro Eni a seguito di 700 tonnellate di greggio fuoriuscite dal COVA nel 2017).” Lo scrive il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, in una nota in cui aggiunge che “Alla luce dei diversi ricorsi già presentati da COVA Contro negli ultimi anni, e considerando che la giunta lucana di centrodestra si sta rivelando insensibile rispetto alle istanze di giustizia ambientale costantemente promosse dall’associazione, oggi, 3 dicembre 2024, ho depositato in Senato un’interrogazione a risposta orale in commissione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con l’atto, si domanda quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in materia di “democrazia ambientale”, considerata quest’ultima un percorso all’avanguardia, in un processo che dovrebbe trasformare la Pubblica Amministrazione in un riferimento trasparente e aperto alle istanze dei cittadini, nell’auspicata e condivisa direzione del bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo sostenibile. Inoltre, si chiede se il Ministero intenda prendere in esame i descritti rischi ambientali, al fine di fare piena luce sulle dinamiche di profitto legate a tecnologie che potrebbero mettere a repentaglio, ancora una volta, la salute umana e le condizioni ambientali di una terra che ha già pagato il suo tributo in tal senso. Si ricorda che la chiave dello sviluppo sostenibile risiede nella partecipazione collettiva ai processi ambientali del territorio locale e nella cittadinanza attiva, affinché vengano trattate le questioni ambientali che risultano strettamente legate e connesse alla qualità di vita di una popolazione. Sarebbe, quindi, opportuno e doveroso riconoscere l’impegno civico di indiscusso valore che suddetta associazione porta avanti da anni a favore della salute pubblica”.

A seguire il testo integrale dell’Interrogazione a risposta orale in Commissione”

“TURCO – Al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Premesso che:

il progetto Bluewater di ENI, consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento di reflui petroliferi provenienti dal Centro Oli di Viggiano (COVA), in provincia di Potenza, dell’ENI, un sistema produttivo importante per i petrolieri, giacché senza di esso non si potrebbero raggiungere specifici regimi, per i quali occorrono enormi quantità di acque fossili che il giacimento in via di esaurimento produce;

il Bluewater viene motivato con la necessità di trattare le acque in loco e riciclarle, ma secondo l’opinione degli ambientalisti si tratta di un procedimento rischioso, per non parlare del fatto che non è noto in quale misura ridurrà lo smaltimento nei pozzi esausti, per di più sarà a monte del Lago Pertusillo, che ha già abbondantemente pagato in passato le conseguenze relative proprio alla vicinanza di pozzi petroliferi (vedi processo ambientale contro ENI a seguito di 700 tonnellate di greggio fuoriuscite dal COVA nel 2017);

nell’arco temporale di un anno, l’Associazione di volontariato ambientale “COVA Contro”, ha

depositato ben tre ricorsi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Basilicata, tra cui quello contro il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta Regionale Bardi nel giugno 2023 a favore del progetto Bluewater di ENI, e quello per impugnare la delibera di Giunta Regionale che ha rinnovato, per la durata di 12 anni, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di Tecnoparco;

nel primo caso, il TAR si è espresso a distanza di quasi un anno, parlando di atto

endoprocedimentale, non riconoscendo, peraltro, il gratuito patrocinio alla stessa Associazione, nonostante il riconoscimento di legittimità al ricorso, e condannandola all’esborso della somma di 2mila euro di spese legali a favore di ENI, sebbene la Convenzione di Aarhus (Decisione 2005/370/CE del Consiglio) preveda l’agevolazione dei costi di accesso della giustizia amministrativa per chi si batte per pubblici interessi;

i citati ricorsi amministrativi sono stati affrontatati dall’Associazione nonostante le capacità

economiche della “COVA Contro” fossero già al collasso, dopo aver sostenuto autonomamente spese legali per migliaia di euro, senza vedersi riconoscere il proprio impegno di cittadinanza attiva sul piano della tutela ambientale, così come riconosciuto dalla normativa comunitaria europea.

L’unico momento di ascolto è stato garantito dalla Commissione Ambiente Regionale della

Basilicata allorquando l’associazione è stata audita sul progetto Bluewater, senza tuttavia che ci fosse alcun seguito;

considerato che, a parere dell’interrogante:

la chiave dello sviluppo sostenibile risiede nella partecipazione collettiva ai processi ambientali del nostro territorio e nella cittadinanza attiva, affinché vengano trattate le questioni ambientali che risultano strettamente legate e connesse alla qualità di vita di una popolazione, sarebbe opportuno e doveroso riconoscere l’impegno civico di indiscusso valore che suddetta Associazione porta avanti da anni a favore della salute pubblica,

si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in materia di “democrazia ambientale”, considerata quest’ultima un percorso all’avanguardia, in un processo che dovrebbe trasformare la Pubblica Amministrazione in un riferimento trasparente e aperto alle istanze dei cittadini, nell’auspicata e condivisa direzione del bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo sostenibile;

se intenda prendere in esame i descritti rischi ambientali, paventati dall’Associazione di

volontariato ambientale “COVA Contro”, al fine di fare piena luce sulle dinamiche di profitto legate a tecnologie che potrebbero mettere a repentaglio, ancora una volta, la salute umana e le condizioni ambientali di una terra che ha già pagato il suo tributo in tal senso.“