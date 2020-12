La sollecitazione sulla mobilità alternativa, sostenibile viene ancora una volta dal nostro concittadino viennese Angelo Stagno, cofondatore del club Vespazzurri, e appassionato del marchio Piaggio tanto da spaziare tra le due e le tre ruote ma guardando alla trazione elettrica anche per un veicolo versatile come l’Ape Calessino. Un mezzo di diffusione planetaria e che soprattutto in Asia, dall’India alle Filippine, ha un impiego davvero interessante nel caotico, rumoroso e inquinato traffico delle grandi metropoli. E allora l’Ape E-City è un ottimo suggerimento di impiego anche da noi. Per i dati tecnici, costi e quanto altro potrà stimolare la vostra curiosità non resta che consultare il sito web della casa di Pontedera…



“La Piaggio- scrive Angelo Stagno- ha già presentato circa un anno fa in India, presso gli stabilimenti che lì producono un Ape Taxi”Calessino” elettrico con set di batterie intercambiabili, Ape E-City, ben lungi dalle versioni diesel in esercizio a Matera per il trasporto turisti. L’ impiego di questo veicolo si pone a prospettiva di sviluppo per contesti metropolitani di dimensioni quasi spropositate quali le mega-cities indiane e/o pakistane ma potrebbero svolgere un ruolo determinante soprattutto in ambiti decisamente più piccoli se solo se ne cogliesse per tempo il necessario contenuto innovativo.



Il micro-trasporto urbano sostenibile infatti costituisce, più del turismo, una risorsa per la società e per l’ambiente, unico setting per una possibile visione di offerta turistica a buon mercato, di buon livello e forse ancora possibile. Ma bisogna impegnarsi – conclude- a promuovere le infrastrutture, prima per la Cittá e poi, se la cosa dovesse veramente riuscire, anche per gli ospiti occasionali. Puntare in investimenti sull’ Ambiente, infrastrutture urbane sostenibili e salute pubblica, più che sul turismo,salverebbe molte delle situazioni che oggi soffrono di gravi carenze, incentiverebbe lo sviluppo di nuove forme lavorative con maggiore coscienza ed economia nell’ affrontare e risolvere i problemi della quotidianità.