Dall’ immagine si capisce che la chiesa della ” Madonna delle Tre Porte” a Murgia Timone sta subendo un intervento di restauro che desta perplessità, rispetto alle condizioni e alla iconografia del passato. Ricostruire ? Come? Roccia e tufo, se necessario, vanno armonizzati. Così… a “zio” Rocco Castellano camminatore solitario che la Murgia, e non solo, la percorre in lungo e in largo, viene ” u’ scitt” come si dice in dialetto materano, il vomito. Non è la prima volta che segnala la incongruità di un intervento che proprio non convince nè lui, nè altri che avrebbero preferito un intervento leggero, di manutenzione e di restauro dove occorreva. E invita a rivedere le foto del passato, pubblicazioni, filmati.



Scuote il capo, pensando ad altri camminatori come il compianto Mario Tommaselli, che si era speso e non poco per istituire il parco delle chiese rupestri. Altri tempi, altri uomini, altri programmi.