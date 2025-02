Traffico rifiuti . Ansb scrive a Prefetto Matera e Dda Lecce

L’iniziativa era stata annunciata dall’Associazione nel corso di una conferenza convocata presso il Centro Carlo Levi, https://giornalemio.it/ambiente/traffico-illecito-rifiuti-pinto-e-don-di-tolve-danno-la-sveglia-non-state-e-non-stiamo-a-guardare/ , e il sodalizio è stata di parola. Con due richieste esplicite di andare a fondo alla questione con una nota inviata al Prefetto di Matera, Cristina Favilli e alla Direzione distrettuale antimafia di Lecce , con l’obiettivo di sensibilizzare i sindaci a guardarsi intorno e a verificare se i tanti capannoni e siti abbandonati ospitano quintali o tonnellate di rifiuti speciali. Naturalmente l’invito alla politica lucana a fare il proprio dovere. E lo strano( ?) silenzio sulla vicenda ne è la conferma. Basilicata porto di mare per traffici illeciti. Perchè? A chi giova?



Data, 23 febbraio 2025

Alla Direzione Distrettuale Antimafia

Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di LECCE

Pec: dda.procura.lecce@giustiziacert.it

Oggetto: Traffico rifiuti speciali in Val Basento – provincia di Matera.

La scrivente Associazione, come da atto costitutivo e statuto allegati, persegue tra l’altro la difesa della salute e la tutela dell’ambiente.

Nelle aree industriali lucane, da anni, vi sono opifici di attività dismesse, i cui siti inquinati vanno bonificati. Purtroppo, nonostante buone intenzioni e promesse, permane una situazione di pregiudizio serio per la salute e l’ambiente.

Dalla stampa, in particolare dai giornali Avvenire, Cronache Lucane e La Nuova del 6 febbraio 2025, si è appreso che codesta Direzione sta svolgendo indagini in Val Basento, comune di Ferrandina, sul traffico di rifiuti speciali a seguito delle quali sono stati rinvenuti nel capannone dell’Eurosalotti SpA, 16.000 mc di immondizia pari 12 milioni di chili di scarti.

Tali indagini, sempre secondo le richiamate notizie di stampa, hanno portato al sequestro <>. Quindi non si tratta di attività inquinanti episodiche, ma di sistema criminale organizzato che richiede verifiche ed approfondimenti, anche alla luce di quanto scoperto nei giorni scorsi, considerato che non è stato certo lo Spirito Santo a segnalare la possibilità di depositare rifiuti speciali nel capannone dell’Eurosalotti di Ferrandina, ma qualcuno del posto che va individuato, anche perché -da quello che risulta dalle notizie riportate dai giornali- gli indagati non risiedono in Basilicata.

Pertanto, lungi dal voler creare allarmismi, ma esclusivamente nell’interesse pubblico, oltre che in considerazione del tasso di malattie tumorali e conseguenti decessi, si chiede di estendere le indagini a tutti i capannanoni chiusi in disuso -industriali e non- presenti in Val Basento onde verificare al loro interno e sui siti circostanti la presenza di rifiuti speciali dannosi per la salute e per l’ambiente.

Stante l’evidente interesse sociale della presente comunicazione, la stessa sarà resa pubblica attraverso giornali, canali TV e mezzi di informazione social.

Distinti saluti.

Allegati: Atto costitutivo e statuto ANSB.

ImageLa Presidente

Prof.ssa Felicia RASULO

Data, 23 febbraio 2025

Al Signor Prefetto di

MATERA

Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it

Oggetto: Traffico rifiuti speciali in Val Basento.

La scrivente Associazione, come noto, per le sue finalità statutarie, si occupa, tra l’altro, della tutela della salute e dell’ambiente.

Nelle aree industriali lucane, da anni, vi sono opifici di attività dismesse, i cui siti inquinati vanno bonificati. Purtroppo, nonostante buone intenzioni e tante promesse, permane una situazione di pregiudizio serio per la salute e per l’ambiente, che scoraggia nuovi insediamenti occupazionali.

Dalla stampa, in particolare dai giornali Avvenire, Cronache Lucane e La Nuova del 6 febbraio 2025, si è appreso che la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sta svolgendo indagini in Val Basento, comune di Ferrandina, sul traffico di rifiuti speciali a seguito delle quali sono stati rinvenuti nel capannone dell’Eurosalotti SpA 16.000 mc di immondizia pari 12 milioni di chili di scarti.

Tali indagini, sempre secondo le richiamate notizie di stampa, hanno portato al sequestro <>. Quindi non si tratta di attività inquinanti episodiche, ma di sistema criminale organizzato che richiede verifiche ed approfondimenti, anche alla luce di quanto scoperto nei giorni scorsi, considerato che non è stato certo lo Spirito Santo a segnalare la possibilità di depositare rifiuti speciali nel capannone dell’Eurosalotti di Ferrandina, ma qualcuno del posto che va individuato, anche perché -da quello che risulta dalle notizie riportate dai giornali- gli indagati non risiedono in Basilicata.

Pertanto, lungi dal voler creare allarmismi, ma esclusivamente nell’interesse pubblico, oltre che in considerazione del tasso di malattie tumorali e conseguenti decessi, si chiede di sollecitare maggiori controlli sul territorio da parte dei Sindaci, dei Carabinieri Forestali e degli altri Uffici a ciò preposti, con adeguati coordinamenti, sia per la prevenzione che per la repressione degli anzidetti traffici.

Stante l’evidente interesse sociale della presente comunicazione, la stessa sarà resa pubblica attraverso giornali, canali TV e mezzi di informazione social.

Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Image La Presidente

Prof.ssa Felicia RASULO