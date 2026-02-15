Torrente Gravina in piena e ”limaccioso” come il Nilo…

L’accostamento ci sta tutto ma per dimensione e contesto, il paesaggio è diverso tra la terra delle Piramidi e quelle della Città rupestre e dei rioni Sassi, ma il colpo d’occhio è simile. Le abbondanti piogge (meno male) hanno gonfiato il torrente Gravina che fa vedere e sentire tutta la sua energia, proseguendo tra le gole dei nostri ”canyons” come li chiamano i turisti di oltreoceano. Dall’alto e lungo i bordi, attraversando la passerella in legno del sentiero che da Porta Pistola porta sull’altipiano- come ha fatto ”zio” Rocco Castellano, autore degli scatti fotografici- quel corso d’acqua che raggiungerà Montescaglioso per finire sulla costa è di una selvaggia bellezza, che riporta ai ricordi del passato. Quando il guado era impossibile o quasi e avveniva necessariamente sui massi o nei punti meno difficili, per persone e animali. L’acqua scorre anche da altri versanti che costeggiano la vecchia statale Appia e all’invaso dello Jurio. Un pezzo di natura che sa farsi ascoltare e che tira dritto, come sa fare nei secoli nonostante le ”forzature” e i comportamenti sciagurati dell’uomo…

