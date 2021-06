Riaprono il Diurno? Domanda ricorrente tra quanti a Matera ricordano l’albergo diurno, i bagni pubblici indecorosi…, posti sotto alla scalinata di via Ridola, accanto alla chiesa del Purgatorio. La comparsa di due bagni giusto all’ingresso di quello che un tempo era il ”Diurno” ha, però, alimentato il dubbio e il passaparola. Normale. La presenza dei bagni è legata alle necessità del vertice dei ministri degli Esteri ”G20”, che ha portato a una distribuzione di quella tipologia di servizi in altri punti del centro. A conclusione del vertice saranno rimossi. Quanto al vecchio diurno venne chiuso nella Prima Repubblica. Nessuna nostalgia, ma se qualcuno ha materiale per una mostra retrospettiva da Vespasiano ai giorni nostri faccia pure…