Tornano a Matera le escursioni di Legambiente

E per gli appassionati è anche un modo per ricordare Gianfranco Fragasso, scomparso, alla vigilia di quella escursione a Cristo alla Gravinella, programmata per il 1 marzo, https://giornalemio.it/ambiente/con-legambiente-tempo-permettendo-1-marzo-a-cristo-alla-gravinella/, e poi rinviata per il lutto che aveva colpito soci e simpatizzati del Cigno Verde. Quella data è stata recuperata per venerdì 15 marzo. A seguire l’uscita del 24 marzo a Conca d’Aglio sull’altipiano murgico. Michele Morelli effettuerà la prima, partendo dal rione Villa Longo. L’altra è affidata a Peppino Gambetta.





IL COMUNICATO DI LEGAMBIENTE

Legambiente promuove due appuntamenti didattici alla scoperta di un pezzo di città e di un luogo della murgia materana in compagnia di Michele Morelli e Peppino Gambetta.

Escursione didattica urbana

– Venerdì 15 marzo a Cristo la Gravinella, partenza ore 15,30 dal casino di campagna di Villa Longo, piazza Firenze, nel cuore del quartiere INA Casa. Parleremo di bella architettura, di nuove centralità urbane, di mobilità sostenibile e della metrotranvia, attraverseremo la lottizzazione quadrifoglio per apprezzarne le differenze, percorreremo un tratto del vecchio tratturo che porta alla chiesa del SS. Crocifisso della Gravinella.



Escursione didattica naturalistica

– Domenica 24 marzo a Trasano Conca d’Aglio, partenza ore 9,30 da Jazzo Gattini murgia Timone. La Murgia materana costituisce il naturale proseguimento della murgia pugliese, ne condivide la sua genesi, le caratteristiche geomorfologiche e bioclimatiche di straordinario interesse naturalistico e scientifico. Il percorso, privo di difficoltà, parte dal piano di Trasano Conca d’Aglio per poi arrivare nei pressi della Cisterna del Comune e terminare allo Jazzo del Comune nel cuore dell’omonimo Bosco.

Per partecipare prenotarsi al 334 3830336 o tramite posta elettronica legambientematera@gmail.com o su piattaforma facebook di Legambiente Matera