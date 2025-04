Torna Lamascaveje una festa tutta da vivere dal Vulture alla Murgia

Il sottotitolo fa riferimento all’archeologia, e la fossa bradanica ne annovera davvero di interessante dalle impronte dei dinosauri a ‘’Ciccillo l’uomo di Altamura alla Balena Giuliana agli insediamenti preistorici di Matera e dintorni, e alle geografie umane che è un percorso a tutto tondo sulle tracce storiche e ambientali degli habitat segnati dalla presenza dell’uomo. E il calendario messo a punto dagli organizzatori, come riporta l’esauriente comunicato stampa-invito, è di quelli che riserva appuntamenti, escursioni, riti per la mente e i cinque sensi, da scegliere per i propri gusti o da prendere in toto. Quando e dove? Si comincia dal 22 aprile per finire il 27 aprile.Ma occorre prenotarsi contattando i numeri di cellulare riportati nella nota. Buon tour e, nel frattempo, auguri di Buona Pasqua



Comunicato STAMPA e INVITO 16 aprile 2025

LAMASCAVEJE. Festa dell’archeologia e delle geografie umane

III^ edizione ITINERARI ∞PAESAGGI ∞ VISIONI

Murgia – Valle di Vitalba

⟦Santeramo in Colle, Matera, Altamura, Ginosa, Atella⟧

22/23/24/25/26/27 Aprile 2025

Patrocinata dai comuni di Santeramo in Colle, Matera, Altamura, Ginosa ed Atella, per l’alta valenza culturale, inizierà il cammino il 22 aprile la terza edizione di Lamascaveje la festa dell’archeologia e delle geografie umane

Co-organizzata da Lo Scrigno di Pandora, associazione teatrale sempre in fermento di Altamura e dalla MEWE impresa sociale di comunità di Matera con il sostegno economico di realtà imprenditoriali dei territori sensibili alla cultura in movimento, la festa itinerante coinvolge registi, archeologici, studiosi dei territori, poeti e performer, camminatori, curiosi ed amanti dei nostri paesaggi ricchi di stratificazioni e biodiversità’ dalla preistoria ai nostri giorni.

Sei giorni da trascorrere insieme, o anche uno solo, per Riguardare, attraverso esperienze comunitarie multifocali, la nostra immensa ricchezza storico-paesaggistica, per sottolineare l’enorme valore delle relazioni umane, per rimarcare la necessità di approcci trans- disciplinari per la corretta fruizione dei luoghi, meravigliosi perché fragili.

Dalle Murge Appulo Lucane al Vulture il passo è breve lungo la bradanica , arteria che connette luoghi e persone. Le giornate saranno caratterizzate da incontri di studio, dibattiti, passeggiate, sono previste diverse tappe e cammini, fra Santeramo in Colle, Altamura, Matera, Ginosa, Atella. Si potrà partecipare esclusivamente previa prenotazione ai numeri 340.1671065 e 338.9336599 riceverete tutte le informazioni necessarie sulle diverse attività e sulle eventuali modalità di pernottamento e partecipazione ai pranzi ed alle cene comunitarie.

SEGUE IL PROGRAMMA e si rimanda ad evento Fb su pagina meweimpresasociale per maggiori info e materiale di comunicazione

PROGRAMMA

MARTEDI’ 22 APRILE

SANTERAMO IN COLLE – ore 17.00

Proiezione e dibattito docufilm IL CAMMINO DELLA POSTUMIA, con la presenza del regista Alessandro SCILLITANI, in Biblioteca comunale Giovanni Colonna (piazza Giuseppe di Vagno)

MERCOLEDI 23 APRILE

MATERA

ore 16.00

Rito di Purificazione nel Santuario di Demetra al MOYSEION (via Gradelle San Nicola,3 Rione Sassi)

[riservato a organizzatori, sostenitori, ospiti nel programma di LAMASCAVAJE]

ore 19:30

Cena comunitaria al Brunch Bar U CIDDAR (via dei Fiorentini 20- Sasso Barisano)

[riservata a organizzatori, sostenitori, ospiti nel programma di LAMASCAVAJE, aperta ad altri partecipanti interessati con prenotazione obbligatoria direttamente al ristorante]

ore 21.00 Performance di e con Guido CELLI PIETRA MADRE, per una idea di Murgia in poema”, Ferula Ferita – Verso Sud edizioni al LUCANY CAVE (via sette dolori 62 _Sasso Barisano)

[ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti – contributo 15 €]

GIOVEDI’ 24 APRILE

MATERA

ore 10.00 PARK PARK Ritrovo c/o la chiesa di San Vincenzo de’ Paoli (Borgo La Martella, via Monti Sabotini) Escursione sulle tracce della Balena Giuliana, guidati da Gianfranco LIONETTI

[prenotazione obbligatoria, massimo 25 partecipanti – contributo 15 €]

ore 13.00 pranzo a sacco alla diga di San Giuliano

ALTAMURA

Masseria Jesce (Stazione di Posta S.P.41, tracciato della via Appia Tarantina)

ore 17.00 presentazione di Donato Emar LABORANTE della mostra STILL APPIA e scenari del cambiamento, curata da Simone Quilici e Luigi Oliva, fotografie di Giulio Ielardi, allestita in Sala Biblioteca Aurora Sanseverino

ore 18.00 Lectio dell’archeologo Francesco CUTERI. Le linee dell’orizzonte e i paesaggi del silenzio



VENERDI’ 25 APRILE

ALTAMURA

ore 9.30 Sala Consiliare del Comune di Altamura (Piazza Municipio, 2)

Tavola rotonda SCAVANDO IN MURGIA CATENA. Stato dell’arte dei cantieri aperti. Recupero Masseria Jesce e Cripta dell’Angelo.

Interventi di Vitantonio PETRONELLA (Sindaco di Altamura), Angela MIGLIONICO (Assessore comunale alla Cultura), Ebe Chiara PRINCIGALLI (Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Altamura), Francesco CUTERI (direttore dell’Accademia di Belle Arti Catanzaro), Franco LAISO (archeo-storico del territorio murgiano) Carlo MORAMARCO (già maresciallo nei Carabinieri Forestali), Alessandro SCILLITANI (regista), Donato Emar LABORANTE (direttore culturale Masseria Jesce Teatro della Memoria), Aldo PATRUNO (Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio della Regione Puglia), Gianmarco MAZZI (Sottosegretario di Stato Ministero Italiano della Cultura)

modera Emma CAPURSO

Intermezzi inCANTO di Caterina PONTRANDOLFO

ore 13.30 Pranzo comunitario in Dimora Cagnazzi (Strada Comunale Esterna S. Tommaso, 3)

Incursioni teatrali di Marco GIANNINI (Caterpillar) con Caccerai i Mercanti dal Tempio

Proiezione docufilm L’ULIVO DELLA CIVILTA’ di e con Domenico STELLACI

[ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti – contributo 25 €]



SABATO 26 APRILE

GINOSA

ore 10.00 Park Park. Ritrovo in PIAZZA DELL’OROLOGIO, (Ginosa, Piazza Nuova).

Escursione Antropizzazione di un Canyon. La Gravina di Ginosa e i suoi paesaggi.

Il Rione di Rivolta la Neviera e il Trappeto. Ipogeo del Palazzo dell’Arciprete

guidati da Pietro DI CANIO con incursioni poetiche

[prenotazione necessaria, massimo 25 partecipanti – contributo 10 €]

ore 13.30 Pranzo comunitario al Lamione di Lucia L’ARTE DEI SAPORI

[prenotazione fino ad esaurimento posti – contributo 25 €]

ore 17:00 Lectio di Pietro DI CANIO. L’Eco Del Neanderthal. Il Riparo dell’Oscurusciuto nella Gravina di Ginosa Storia di un Sogno.

ore 19:00: Performance di Guido CELLI e Marco GIANNINI (Caterpillar) AMORE TRITOLO VITA

di e con Guido Celli e Marco Giannini (Caterpillar)

[prenotazione fino ad esaurimento posti – contributo 25 €]

DOMENICA 27 APRILE

ATELLA

ore 10.30 Colazione “paesaggi agro-zootecnici” in Fattorie Donna Giulia, centrale del latte

(Atella, Valle di Vitalba, contrada Cartofiche,24)

ore 11.30 Performance poetica in stalla di e con Guido CELLI SINFONIA DELLE MUCCHE,

terre blu edizioni, collana Imago

[ingresso libero fino ad esaurimento posti]

ore 14.30 -17.30 Park Park. Ritrovo c/o Fattorie Donna Giulia

Escursione nella riserva naturale antropologica i PISCONI, in siti paleolitici della valle di Vitalba e visita al PaleoAtella Museo Diffuso, guidati da Gianfranco LIONETTI

[prenotazione necessaria, massimo 25 partecipanti]

Alla sei giorni di LAMASCAVEJE prenderà parte il regista, sceneggiatore, musicista e antropologo Alessandro SCILLITANI per la realizzazione del docufilm la Zattera di Pietra II.