Tombini e caditoie da pulire ad Agna. E in via Levi pericolo per ambulanze

Problema ricorrente. Serve una manutenzione continua di caditoie e tombini, in relazione ai mutamenti climatici che trasformano le strade di Matera- e non solo- come quelle di New Dheli (India) nelle stagioni monsoniche, con acqua e fianca. Problema serio, segnalato anche per la visita del Papa al rione Piccianello https://giornalemio.it/cronaca/il-papa-a-piccianello-eliminare-problemi-e-sconci/, e anche nei rioni Sassi dove c’è stato un botta e risposta tra Matera civica e il M5s che ha risposto per conto dell’Amministrazione e per l’assessorato all’ambiente guidato da Giuseppe Digilio. Stavolta tocca ad Antonio Serravezza, segnalare la questione per i rioni Agna e Cappuccini e per viale Carlo Levi, che si allaga oltremisura creando situazioni di rischio per le ambulanze. Che si aspetta? Attendiamo cronoprogramma pulizia tombini e caditoie.



LE OSSERVAZIONI DI SERRAVEZZA

E’ vero che le piogge stanno diventando sempre più rare ma coprire le caditoie delle acque piovane lungo le strade in discesa è il colmo. Questo è quello che sta succedendo a Matera.

La maggior parte delle caditoie per le acque pluviali o sono otturate da terriccio e da erbacce o si coprono con una striscia di asfalto. L’acqua scorre meglio in discesa e aumentandosi il volume crea senz’altro danni alle cose. Questo accade oggi in Via Farina nel Rione Agna.

Durante l’ultimo acquazzone della scorsa settimana nel grande curvone di Viale Carlo Levi a cavallo dell’ex ferrovia Calabro Lucana le caditoie ai lati della strada, ripristinate pochi anni fa, erano otturate e sinceramente, anche all’occhio di un semplice cittadino, con il rifacimento dei marciapiedi, i lavori sono stati effettuati senza giudizio. I fori delle caditoie laterali sono minuscole e senza pendenza e non riuscirebbero a ricevere nemmeno una secchiata d’acqua. Conclusione? Se volete lavarvi la macchina gratuitamente passate da Viale Carlo Levi durante un temporale con acquazzone e il gioco è fatto. La cosa peggiore è che quel tratto di strada è percorso dalle ambulanze che vanno e vengono dal vicino Ospedale. Per favore chi deve controllare lo facesse con coscienza e immediatamente.