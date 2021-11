…senza ritorno, come ripeteva un gioco dell’infanzia della Prima Repubblica. Ed è quello che concittadini e i tanti visitatori di passaggio nel centro di Matera, alle prese con la necessità di dover recarsi al bagno, hanno dovuto fare passando oltre : chiedendo al bar o recandosi in piazza Ascanio Persio dove sono quelli a gettone. E domani, domenica, salvo miracoli, stessa situazione. Questione che torna al Comune affinchè risolva la questione in tempi brevi. Incombenza per il nuovo assessore all’Ambiente, igiene urbana e via elencando che dovrà prendere di petto la questione. Del resto oggi e domani il centro ospita varie iniziative, come la gradita attrazione del mercatino degli oggetti del passato e del Natale, più avanti a partire dal 7 dicembre toccherà al presepe vivente e ad altre iniziative del cartellone natalizio. I servizi di base, di accoglienza al turista vanno garantiti e assicurati con continuità, altrimenti l’offerta turistica continuerà a mostrare lacune qua e là. Già il Turismo. Attendiamo assessore con delega piena.