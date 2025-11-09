Tarasco: “Nulla è fermo, tutto si trasforma” – Omaggio al Centro di Educazione Ambientale di Matera

“Nulla è fermo, tutto si trasforma” è l’incipit dell’Omaggio al Centro di Educazione Ambientale di Matera che ci ha inviato Sergio Tarasco e che pubblichiamo a seguire.

“Le nozioni con le quali pensiamo il mondo sono state plasmate dall’esperienza delle generazioni che ci hanno preceduto; nuove esperienze e nuove conoscenze le modificano.”

(Carlo Rovelli, Sull’uguaglianza di tutte le cose)

Certe letture non capitano per caso. Proprio in questi giorni, mentre sfoglio il libro di Carlo Rovelli, l’Ente Parco della Murgia Materana annuncia — nella conferenza stampa di sabato 8 novembre — la nuova gestione delle strutture di Jazzo Gattini e Masseria Radogna, affidate alla società Parco Sassi.

Una nuova pagina si apre, con una gestione più imprenditoriale, capace — si auspica — di rispondere alle sfide turistiche e gestionali che il futuro impone a una città e a un Parco sempre più proiettati verso il mondo.

“Nulla è fermo, tutto si trasforma”.

Panta rei!

Ed è giusto, quindi, che il primo pensiero sia un sincero in bocca al lupo alla nuova società. In giornate come questa, però, è inevitabile volgere lo sguardo indietro.

Quando la Murgia era un luogo silenzioso, quasi dimenticato, e i bar di Pasquetta erano chiusi. A quando nacque il Centro di Educazione Ambientale di Matera (CEA), e con esso una visione: far scoprire, amare e vivere il Parco della Murgia Materana come un bene comune, da rispettare e custodire.

Fu quella la vera rinascita.

Una stagione di entusiasmo e idealismo che unì istituzioni, volontari, docenti, studenti e cittadini.

Come ricordava Roberto Cifarelli, primo presidente del Parco, tutto cominciò “trovando solo una scrivania e una penna”: una frase che racchiude perfettamente la forza di un progetto nato dal nulla, con la sola spinta della passione e della convinzione.

Un pensiero va anche alla genuinità e all’altruismo del vicepresidente Peppino Montemurro, che con discrezione e dedizione seppe alimentare quello spirito di squadra e amicizia che ancora oggi contraddistingue chi ha vissuto quella stagione.

E accanto a loro, Pierfrancesco Pellecchia, secondo presidente, seppe proseguire quel cammino con la stessa passione e con una sensibilità profonda, facendo del dialogo e della conoscenza i cardini di un Parco aperto alla città e ai suoi cittadini. Un ringraziamento va anche ai presidenti che si sono poi succeduti, da Michele Lamacchia fino a Giovanni Mianulli, che hanno continuato a portare avanti, con impegno e con le loro visioni, il percorso di crescita e consolidamento dell’Ente Parco.

Dal 2003, con passo “leggero e profondo”, prese forma un’avventura che cambiò la percezione stessa del territorio. Il CEA dimostrò che si poteva fare impresa culturale e ambientale, coniugando divulgazione scientifica, educazione e creatività. Dalla Festa degli Aquiloni e dei Popoli ideata da Stefania Persia, che trasformò una domenica qualunque di ottobre in una giornata di vento, riciclo e dialogo fra culture, al Parco Murgia Film, che fece di Jazzo Gattini un’arena estiva di cinema, gusto e Mediterraneo — già nel 2006 si respirava l’aria di quella Matera che, vent’anni dopo, sarà Capitale del Mediterraneo della Cultura e del Dialogo.

E poi la Festa della Transumanza, capace di unire simbolicamente pastori e cittadini, cultura e natura, in un messaggio di pace e riscoperta. Un ringraziamento speciale va a Gaetano Scarilli, uomo “di altri tempi” ma sempre capace di stare al passo con i tempi, con la sua presenza gentile e la sua costante disponibilità.

In questo percorso, tante figure hanno lasciato un segno:

la creatività di Vanna Lascaro, l’attenzione amministrativa di Rosanna Mazzoccoli, la competenza archeologica di Carmela Angerame, e la passione educativa di Antonio Montemurro, capace di rendere semplici e comprensibili anche i concetti scientifici più complessi — un vero divulgatore.

E ancora, la visione di Paolo Montagna, che più di tutti seppe “guardare oltre i Sassi”, aprendo la strada a una dimensione educativa fatta di ricerca e partecipazione.

Accanto a loro, tanti amici e colleghi che hanno condiviso la stessa passione e lo stesso entusiasmo:

Claudia D’Effremo, Rocco Tantone, Ilenia Cirella, Rosanna Romano, Mariano Agresti, Giuseppe Andrulli, Francesco Foschino, Vito Cappuccio, Carmela Mazzoccoli, Marcello Favilli, Francesco Popolizio, Lucia Laterza, Daniela D’Ercole, Gennaro D’Ercole, Simona Latronico, Rosaria Accattato, Claudio Montemurro, Pietro Lapadula, Enzo Scasciamacchia, Mariateresa Ostuni, Teresa Barbaro, Giovanni Calia, Marco Virgintino, Adriana Pentasuglia, Maria Arena, Vincenzo Rinaldi, Pino Losito, Gigi Esposito, Tommaso Conese, Olegh, Vito Azzilonna, Matteo Ferraina, Francesco Basile,Rita Montinaro, Anna Onorati,Francesco e Daniele Ruggieri, Gigi Parentini, Giuseppe Gambetta, Mario Tommaselli, alle strepitose insegnanti e ai piccoli Paolo e Luigi.

Sono solo alcuni dei compagni di viaggio che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio personale cammino, e che si uniscono idealmente a tutti quelli che hanno condiviso questa straordinaria esperienza insieme ai miei colleghi.

E un pensiero riconoscente va anche a quanti, nella fretta e nell’emozione di scrivere queste righe, rischierei ingiustamente di dimenticare: ciascuno ha lasciato un segno, piccolo o grande, nel lungo racconto del CEA di Matera.

Molti di noi — me compreso — hanno iniziato lì il proprio cammino, tra tirocini universitari e servizio civile, scoprendo insieme a Nicola Montemurro, Raffaele Lamacchia, Anna Paterino, Marco Capolupo,Giuseppe Paterino, Rossella Loperfido, Giuseppe Rizzi, Francesco Raho, Silvana Magni, Eleonora Bianco, Roberto Lascaro, Giusy Schiuma, Michela Appio, Raffaele Pentasuglia, Chiara Rubino, Mino Tarantino, Annalisa D’Effremo, Milena Antonio e tanti altri “fratelli di linfa” il valore del sapere condiviso, della curiosità, del rispetto per la natura.

Amici e colleghi che, nella loro “follia”, hanno saputo portare idee, entusiasmo e creatività in ogni attività.

L’eredità è la forza che conserva la natura, la diversità quella che la fa evolvere.

Un augurio speciale va a Francesco Foschino, oggi nuovo direttore del Centro di Educazione Ambientale di Matera, chiamato a raccogliere l’eredità “pesante” ma coraggiosa di Paolo Montagna.

Sarà lui a proseguire nel solco tracciato, coordinando anche le attività di MATERACEA Srl all’interno della nuova compagine societaria, nel segno della continuità e dell’innovazione.

Oggi quella stagione si chiude, ma il seme che il CEA Matera ha piantato continuerà a germogliare in ogni iniziativa, in ogni sguardo attento al paesaggio, in ogni ragazzo che scopre la Murgia per la prima volta.

Il futuro del Parco si affiderà ora a una nuova gestione, più orientata al turismo e alla valorizzazione economica. È giusto così: ogni fase storica richiede nuove energie e competenze.

Resta l’eredità di chi, per oltre vent’anni, ha fatto dell’educazione ambientale una missione civile e culturale.

Oggi salutiamo un cambio di passo, non un addio.

Come nella natura che il Parco rappresenta, ogni trasformazione conserva le radici di ciò che l’ha preceduta.

E se il futuro guarda avanti, è solo perché qualcuno, prima, ha avuto il coraggio di guardare lontano.”

