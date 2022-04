Colori, sorrisi, solidarietà, rispetto per l’ambiente con la raccolta dei tappi di plastica da riciclare. Tante funzioni e un lavoro di rete che è approdato da un po’ anche a Matera, tra i piani del Municipio di via Aldo Moro, con la dislocazione di contenitori destinati alla raccolta di tappi di bottiglie di plastica, dei detersivi e del dentifricio, contenitori come quelli del Nesquik, tappi dei pennarelli, contenitori dei giochini dell’ovetto kinder e similari. La raccolta dei tappi- riporta una locandina dell’associazione ” Buongiorno Ets” – porterà a finanziare progetti di inclusione sociale e fare in modo che dei giovani disabili (sia intellettivi che fisici) possano praticare sport più facilmente insieme ai normodotati. L’obiettivo è quello d donare un kit baskin ad una scuola di ogni comunità che sostiene il progetto tappi. Il kit baskin comprende due canestri regolamentari, due set di casacche da 16 pezzi, due palloni da minibasket e due palline di vario peso. Passaparola…