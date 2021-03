Senza monitoraggio del territorio zozzoni, maleducati, incivili, chiamateli come vi pare, l’abbandono dei rifiuti nel circondario di Matera sarà una costante del degrado. E così come ci segnala la ”vedetta” materana ‘zio’ Rocco Castellano anche la strada che dalla stazione delle Ferrovie dello Stato, a ridosso del Borgo La Martella, porta alla diga di San Giuliano fino a Pietrapenta.



Naturalmente i maleducati se ne fregano dei divieti della mobilità imposta da covid. Il paradosso è che alla stazione delle Ferrovie dello Stato, dove il treno dovrebbe arrivare nel prossimo quinquennio (ci manteniamo larghi), e un parcheggio realizzato nel 2019 resta deserto, gli incivili ci sono sempre. Speriamo che oltre alla pulizia di circostanza arrivino anche sanzioni e quel coordinamento territoriale del quale non abbiamo ancora notizia.