La giornata, quella del 25 aprile,dovrebbe essere di sole e favorire una escursione fuori porta su quella ”Murgia”,polmone verde di un vasto comprensorio, e oggetto di polemiche sulle tante opere di ” miglioramento fruizionale” a Murgia Timone con tanto di sottotraccia da banda larga, portate avanti con un ”silenzio assenso” che ha tante responsabilità e irresponsabilità. E così il gruppo social di “Sei di Mater se…” animato da Antonio Serravezza dà l’esempio per voltare pagina e uscire dalle secche del grigiore climatico e politico di questi tempi per una salutare camminata e fare il pieno di vitamina ”D”, concetto sul quale si ripiega puntualmente il nostro Vito Bubbico. Ma la passeggiata è anche l’occasione per rafforzare stili di vita, modi di pensare e contagiare anche altri che attendono che ”la manna scenda dal cielo”. Matera, la bella addormentata sul posto, nella ex capitale del divano attende il principe azzurro per darsi una mossa. Serve una grande eco dalla gravina, uno ” Svegliaaaa!” urlato da Antonio e dalle 25.000 ugole di ” Sei di Matera se…” Forza e postate audiovideo sui social.



Adesso basta, utilizziamo il tempo nella maniera giusta sono in arrivo delle belle giornate di sole. Stare al sole è una medicina per il nostro corpo. Così domenica 25 aprile proviamo a festeggiare il giorno della libertà nazionale con una bellissima passeggiata naturalistica sulla Murgia Materana che in questo periodo esprime i suoi profumi migliori. Passeggiare e godere della luce del sole, perché il sole è il più potente antidepressivo e antiansia naturale esistente, aiuta a produrre nutrienti come la vitamina D, fondamentali per il benessere psicofisico.

Il gruppo Sei di Matera se… che accoglie circa 25.000 iscritti ha organizzato, per i soli abitanti di Matera, una bellissima passeggiata che dallo Iazzo Gattini porta fino alla parte più alta della Murgia Materana: Tempa Rossa, un costone di roccia rossa alta circa 500 mt. s.l.m. che in passato immaginavano fosse un antico vulcano.

Da dove si potrà ammirare un panorama invidiabile fino alla costa Jonica, Il gruppo del Pollino e su tutta la città di Matera.



Siamo tutti dispiaciuti di essere rimasti in zona arancione e quindi con delle limitazioni che in zona gialla avrebbero dato fiato alla ristorazione all’aperto e non avremmo avuto il problema di trasferimenti nella maggior parte delle regioni italiane passate in zona gialla. E’ strano che le regioni del sud siano più penalizzate a causa dei troppi contagi ma con le vaccinazioni di massa questo trend negativo si azzererà molto rapidamente. Per il momento godiamoci questi primi scampoli estivi, Matera ce la farà!