Sul Vulture una ferrata e un rifugio sentinella sul clima

Le idee progetto sono valide e,chissà, che non possano diventare un nuovo attrattore per escursionisti e ambientalisti che sceglieranno l’area del Vulture per trovare motivi di interesse e di studio. L’iniziativa, da quanto ci informa Armando Lostaglio, che sarà presentata domani 22 gennaio presso il Centro Nitti, si deve allo speleologo Antonio Cammarelle che illustrerà il progetto di ferrata removibile e in prospettiva di un rifugio sentinella sul clima. Progetti di ”spessore” sui quali soffermarsi e, comunque, da realizzare. Attendiamo,oltre alle disponibilità, tanta concretezza.



*CONVERSAZIONI SULL’AMBIENTE MONTANO ED IPOGEO*

L’Università Popolare “F.S.Nitti” di Melfi promuove il convegno “Conversazioni sull’ambiente montano ed ipogeo”

Appuntamento alle ore 18.00 di giovedì 22 gennaio 2026 presso il Centro Nitti in Vico San Pietro.

Dopo i saluti di Michele Masciale (Presidente Unipop di Melfi), di Giuseppe Maglione (Sindaco di Melfi) e di Mario Di Nitto (Sindaco di Rionero in Vulture), interverranno Antonio Cammarelle, Speleologo e studioso del territorio e Vito Lamacchia, Coordinatore interregionale del Club Alpino Italiano.

Incentrato sulla speleologia e sui fenomeni orogenetici, l’incontro intende fare riferimento specifico alla tettonica del Vulture.

Sollecitata in particolare dallo speleologo Cammarelle, l’iniziativa intende illustrare al più vasto pubblico, esperto e non, il brevetto di “ferrata removibile” messo a punto per consentire un’escursione agile ed estesa dell’ambiente montano. Sarà vagliata la possibilità di realizzare sul Vulture un rifugio-sentinella del clima. E questo rappresenta il primo step propedeutico alla costituzione di un Centro studi ambientale per la flora e la fauna, in funzione dei sempre più evidenti cambiamenti climatici.

Aderisce alla iniziativa il CineClub DeSica Cinit, che, con Cammarelle, ha redatto un soggetto cinematografico sulla ferrata e sulle grotte nel Vulture e Muro Lucano.