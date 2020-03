Nel titolo un obiettivo e un programma per tutte le popolazioni della Terra, che hanno un bene comune da salvaguardare come l’acqua- bene primario, ricordato e speriamo non a vuoto nella giornata mondiale- la tutela dell’ambiente, la sostenibilità per una economia non globalizzata, che ha procurato tanti disastri e arricchito pochi. E in piena emergenza da pandemia da virus a corona, covid 19, che si sta evidenziando sotto sotto come una guerra economica tra grandi potenze per riposizionarsi sui mercati e nelle borse, vengono fuori le immagini del fotografo materano giramondo Gaetano Plasmati tra le diverse ”umanità” che dal Tetto del Mondo scendono verso la terra indiana dei Rajah e la grande Muraglia. E,magari, per raggiungere l’Italia attraverso l’antica via della Seta. Un Marco Polo dei nostri giorni, che riscriverebbe la storia cominciando dal basso, dalle verità che la civiltà dei consumi non vuole vedere.



E così un buon argomento potrebbe essere i milioni di persone che non hanno le nostre comodità tra cui quelle di base, acqua, Casa, toilette, carta di credito.. Tutte le nostre comodità in questi paesi svaniscono. Le mascherine ci sono e prodotte made in China, che sono la salvezza con quelle russe, cubane e tedesche del BelPaese. Mentre quello del vecchio zia Sam non si sono ancora viste. Ma si vedono in Asia gli occhi di ritorno a Casa da Kathmandu nelle vallate e sui monti. Ragazzi che avevano tentato fortuna nella capitale nepalese o che si dirigono speranzosi verso i paesi arabi come Qatar o Emirates. E del resto in Patria il turismo è crollato. Europei a casa, come gli italiani, tra i primi a provare in Europa l’emergenza coronavirus. E da queste parte non è facile farsi curare se hai la febbre. Poche strutture in Nepal o India , vista anche la situazioni di stati confinanti come Birmania o Bangladesh. Un quadro che sembrerebbe voler chiudere a tutto e a tutti, visto quanto sta accadendo nel pianeta. Ma dietro una mascherina o lo sguardo di un bimbo c’è un cuore che batte per una rinascita. Dipende da noi e dalle fiammelle che terremo accese per farne un fuoco del cambiamento. Altrimenti sarà una pira per gettare nel sacro Gange le ceneri dell’Umanità.