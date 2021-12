“Sul PiTESAI disfatta delle Regioni che, sotto ricatto fondi PNRR, si piegano al Governo Draghi: annunciato il Sì a un Piano senza zonizzazioni, fatto soprattutto di criteri variabili che gli organi di valutazione potranno utilizzare godendo di grandi margini di discrezionalità. Approvato il Piano che non c’è, nei futuri contenziosi Regioni ed Enti locali partiranno sconfitti in partenza.”

Inizia così un lungo e dettagliato comunicato stampa diffuso dal Coordinamento Nazionale No Triv che così prosegue:

“Per tentare di “salvare almeno la faccia” le Regioni hanno chiesto al Governo che i permessi sospesi, se ricadenti in aree idonee, possano procedere solo per il metano, dimenticando con ciò che il metano è un gas serra dieci volte più potente della CO2 nel riscaldare l’atmosfera, e che per legge i permessi di ricerca sono rilasciati per cercare congiuntamente gas e petrolio. Le compagnie Oil&Gas gongolano al solo pensiero di attivare contenziosi a fronte della limitazione al gas di titoli rilasciati per la ricerca di idrocarburi sia liquidi sia gassosi.

Mai raggiunti finora simili livelli di appiattimento ed omologazione da parte di un’intera generazione politica che si dimostra trasversalmente priva di coraggio e totalmente incapace di garantire la tutela della trasparenza e del Bene Comune.

Necessario conoscere i motivi di “eccezione” concessi al Governo italiano dalla Commissione U.E. sui principi DNSH (“Do No Significant Harm”) e sui criteri R.R.F. (Recovery and Resilience Facility), ed accertare il ruolo concreto del MISE e delle sedi territoriali UNMIG nello svolgimento dei controlli in fase di separazione di petrolio e gas nei pozzi produttivi.

IL DOCUMENTO COMPLETO

Pensavamo che i lavori finalizzati al raggiungimento dell’intesa sul PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile nelle Aree Idonee) tra Stato, Regioni, Province, Comuni, si fossero del tutto eclissati, considerata l’impenetrabilità delle fitte nebbie che la tenevano al riparo dagli “occhi indiscreti” di una necessaria informazione democratica.

Come dal nulla inizia a percolare un primo accenno, un frammento di notizia, che più che un preludio ha il sapore di una conclusione “underground”. E’ dato apprendere in queste ore che il 2 Dicembre scorsola Conferenza Unificata ha deciso di rinviare l’espressione dell’intesa sul Piano delle aree idonee alla ricerca e produzione di idrocarburi firmato lo scorso 30 Settembre dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Nel resoconto dell’incontro “La Conferenza ha espresso avviso favorevole all’intesa condizionato all’accoglimento di un emendamento alla casistica 2.8.1 del par. 3.3. finalizzato a garantire, nelle aree idonee definite nel piano, il prosieguo delle attività connesse ai permessi di ricerca di idrocarburi limitandole esclusivamente al gas”.

Quella che all’apparenza potrebbe apparire una richiesta finalizzata alla difesa dei territori e del clima, in realtà è il frutto di un’evidente sconfitta politica delle Regioni, costrette dal Governo ad un compromesso al ribasso, in un’accettazione supina del gas quale combustibile che facilita la transizione, mentre secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente il metano è un inquinante climatico di breve durata (SLCP) con una durata atmosferica di circa un decennio ed è un potente gas serra dieci volte più potente dell’anidride carbonica nel riscaldare l’atmosfera.

Come se non bastasse, la richiesta è passata attraverso la formulazione di un emendamento che non regge sotto il profilo normativo, giacché nel nostro ordinamento non esistono istanze e permessi di ricerca di gas distinti da istanze e permessi di ricerca di petrolio. Le compagnie Oil&Gas avanzano istanze di permesso di idrocarburi liquidi e gassosi ed ottengono permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. Ove accolto l’emendamento, si potrebbero innescare numerosi contenziosi, in cui i detentori dei permessi di ricerca avrebbero facilmente la meglio.

Non solo. La comunicazione della Conferenza, dal taglio pressoché esoterico, sospinge alla necessità di interpretazione, come avviene in occasione di scoperte archeologiche. Si potrebbe evincere che oltre alla menzionata casistica 2.8.1 del par. 3.3. in Conferenza Unificata i soggetti contraenti si siano finora esercitati a rubricare elenchi di molteplici casistiche, facendo chissà quali alchimie, sperimentando, al riparo dalle frustrazioni e dalle ancora calde lacrime di Glasgow, il gioco del metodo CBA, dell’analisi e bilanciamento costi/benefici.

Sedotte e “convinte” da lucrativi vantaggi negazionisti, le Regioni stanno quindi per consegnarsi, mani e piedi legati, al Governo e alle sue lobby. Se al centro delle trattative restano i cosiddetti vincoli “relativi” di esclusione, resta il rischio di un concreto sbilanciamento in termini normativi e di pianificazione, foriero di consistenti difformità di valutazione.

Se infatti l’integrazione delle considerazioni e dei criteri ambientali nel delicato processo decisionale rappresenta una delle finalità cui era rivolta la VAS, la definizione di criteri economici e sociali finalizzati alla gestione delle nuove istanze, di quelle già presentate, nonché delle attività già in essere, non può rischiare di essere subordinata alla prevalenza di vincoli relativi di esclusione, in quanto tali vincoli relativi potrebbero rivelarsi variabili subordinate soprattutto ad interessi speculativi, piuttosto che finalizzati alla salvaguardia, alla tutela, alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico del territorio regionale in esame.

Il sì definitivo all’Intesa da parte delle Regioni è subordinato all’accoglimento da parte del Governo di una richiesta che riguarda i permessi di ricerca vigenti al 13/02/2019 ed in corso di sospensione sino allo data del 30/09/2021, attivi o con un periodo di sospensione del decorso temporale continuativo (di responsabilità non pubblica) inferiore a 7 anni precedenti all’entrata in vigore della legge 12/2019, istitutiva del PiTESAI.

Secondo la proposta delle Regioni, le attività di ricerca di questi permessi “congelati”potranno proseguire solo per individuare riserve di gas e soltanto se “si troveranno a insistere – anche parzialmente – sulle aree che sono state definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca”.

La proposta delle Regioni prevede che tali permessi di ricerca siano dichiarati in “aree idonee nella situazione post operam” e che l’attività di ricerca possa proseguire in quanto rispettosa dei criteri ambientali indicati nel PITESAI, con la riperimetrazione d’ufficio, o con l’esclusione per le attività di tutte le eventuali aree non idonee nella situazione ante operam” presenti negli stessi permessi.

Nulla di originale, dunque. Si tratta in sostanza di assorbire la casistica 2.A.II, pagina 192/209, del Piano emanato a Settembre scorso, riguardante i procedimenti amministrativi già in essere relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione degli idrocarburi per le aree che:

1. si troveranno ad insistere, anche parzialmente, sulle aree che sono state definite come potenzialmente idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (nella c.d. situazione “ante operam”). Tali procedimenti proseguono (in quanto rispettano i criteri ambientali di cui al PiTESAI e saranno dichiarati in aree idonee nella c.d. “situazione post operam”) secondo l’iter valutativo previsto dalla normativa vigente, con la riperimetrazione d’ufficio di tutte le eventuali ‘aree non idonee nella situazione ante operam’ richieste nell’istanza;

2. si troveranno a insistere sulle aree che sono state definite, nella c.d. situazione “ante operam”, come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, solo qualora nel permesso di ricerca che ha originato l’istanza di concessione siano stati effettuati pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc.

Tale condizione viene ritenuta dal proponente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell’iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento.

Tali procedimenti saranno dichiarati in “aree idonee nella situazione post operam” e proseguono secondo l’iter valutativo previsto dalla normativa vigente, comprensivo dell’espletamento della procedura di VIA ove non effettuata, per il rispetto potenziale del criterio economico da ritenere applicabile nel PiTESAI perché in linea con le necessità di cui al PNIEC, con la riperimetrazione d’ufficio di tutte le altre aree eventualmente richieste nell’istanza che non sono connesse all’eventuale sfruttamento del giacimento rinvenuto.

La Via potrà anche tener conto delle previsioni del PiTESAI -come afferma il Ministero- ma siccome quest’ultimo non è stato adottato ed approvato entro il termine previsto dalla legge 12/2019, il decreto di VIA potrà essere tranquillamente impugnato in quanto illegittimo, dando luogo ad una messe di contenziosi e richieste risarcitorie, anche al termine dell’anomalo iter di raggiungimento dell’intesa, qualora gli interessi delle Companies dell’Oil & Gas non dovessero essere soddisfatti.

Adesso è il caso però di fare un passo indietro (pagg.190/209 e 192/209 del Piano), perché la questione centrale resta la determinazione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca. Definito l’ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel Piano inviato in Conferenza Unificata il 30 settembre previa VAS e alla ricerca di intesa, per la terraferma, sono individuabili al suo interno le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, sottraendo le aree che scaturiscono dall’applicazione del criterio degli altri vincoli assoluti e dei vincoli aggiuntivi di esclusione.

L’elaborazione stessa del PiTESAI prevede l’individuazione di due livelli di analisi diversi delle aree idonee per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o coltivazione ancora da avviare e di quelle già in essere, classificate rispettivamente in situazione “ante operam” e in situazione “post operam”.

Si avranno quindi le seguenti due tipologie di aree idonee (oppure no) alle attività di ricerca con finalità di coltivazione:

1) aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. ‘aree idonee nella situazione ante operam’);

2) aree idonee alla prosecuzione: a. dei procedimenti di conferimento per le istanze:

i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate ,

ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d’istruttoria. b. delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere: i. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga), ii. e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

Dopo l’adozione del PiTESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree in parola, che riguarderanno solo la ricerca di gas, e non anche di petrolio, tenuto presente che nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 1054 del 12-02-2021, “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, si asserisce che “le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell’RRF, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.

Questo è in particolare importante per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell’abbandono delle fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio, quali carbone, lignite o petrolio, e dove una misura o una combinazione di misure può quindi comportare una riduzione particolarmente grande e rapida delle emissioni di gas a effetto serra.

Onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») ad alta intensità di carbonio e per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE per il 2030 e il 2050, tali eccezioni dovranno conformarsi a varie condizioni di cui all’allegato III.

Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare la conformità al principio DNSH di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali.”

E’ del tutto evidente, per il predetto principio, che nel caso di programma lavori presentati, o che dovessero essere presentati, nello stesso permesso di ricerca per l’esplorazione sia di olio e sia di gas (che saranno certamente suddivisi in diverse aree e a diverse profondità nel permesso), l’Amministrazione consentirà esclusivamente la prosecuzione dell’esplorazione del gas.

Fermo restando che DNSH è un acronimo che vuol dire “Do No Significant Harm”, per cui, senza escludere alcuna misura del Recovery Fund, tutti gli investimenti e le riforme inclusi nei Piani di Ripresa e Resilienza UE non devono danneggiare l’ambiente e che l’RRF (Recovery and Resilience Facility) è un regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza che definisce anche il metodo di valutazione del Recovery Plan da parte della Commissione UE, tramite adozione di criteri per l’accesso ai fondi del Next Generation EU, dubitiamo che i motivi di eccezione concessi dalla Commissione UE siano del tutto fondati, ma soprattutto sarebbe oltremodo utile che qualche parlamentare europeo (visto che in Italia l’interesse al tema è al lumicino) chiedesse e pubblicasse gli atti.

In questa “eccezione limitata caso per caso” si misurano al contempo ipocrisie, opacità, debolezze, della politica di una UE incapace di agire con decisione ed unanimità, ma soprattutto si stagliano le gigantesche ombre delle multinazionali.

Non possiamo esimerci inoltre di chiederci, a proposito di pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc:

1) se la definizione del potenziale minerario resti appannaggio esclusivo del richiedente;

2) se tecnicamente sia possibile estrarre dagli stessi pozzi solo gas, e se sia credibile (al netto dei controlli esercitati da Unmig) che le Companies lascino nel sottosuolo il petrolio.

Ricordiamo che il 30 Settembre, autoconvintosi della legittimità della procedura, il MITE aveva trasmesso il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) alla Conferenza Unificata,al fine di ottenerne il via libera.

Secondo quanto previsto dalla legge 12/2019, il Piano ha la funzione di costituire un quadro territoriale di riferimento condiviso (intesa tra Stato e Conferenza unificata – Regioni, Province, Enti locali), rispetto al quale poter pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ovvero individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere tali attività.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge, in Conferenza Unificata le Regioni e gli Enti locali sono state chiamate a pronunciarsi su una proposta di Piano in cui non sono univocamente indicate le aree per le quali le compagnie Oil&Gas potranno o non potranno presentare nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, o dare o non dare prosecuzione ai procedimenti di conferimento per le istanze delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere, bensì su un elenco di criteri di esclusione, molti dei quali “variabili” e rivedibili, sulla base dei quali gli organi di valutazione (MITE e Commissione Via) si baseranno per decidere, in modo discrezionale e di volta in volta, se autorizzare o meno attività di ricerca o di estrazione.

Il PiTESAI trasmesso in Conferenza Unificata non è un Piano, privo com’è di cartografie e zonizzazioni, ma solo un insieme di criteri. Non è il Piano previsto dalla legge.

Ciò malgrado e pur essendo state formalmente informate delle anomalie contenute nella Proposta di Piano,le Regioni sembrano propense al rilascio dell’Intesa, sottovalutando tuttavia le conseguenze certe di una decisione che pare essere definitiva.

Una volta approvati i criteri in Conferenza Unificata, in caso di contenzioso non ci sarà modo di negoziare alcunché col Governo, né di far valere le ragioni dei territori.

Nulla è cambiato rispetto a prima del PITESAI; non solo: con il Sì delle Regioni il PITESAI concederà al MITE ampi margini di manovra nella gestione dei procedimenti autorizzativi e legherà le mani di Regioni ed Autonomie Locali.

Se fino a poco tempo fa le Regioni ed il Sistema delle Autonomie locali potevano considerarsi vero baluardo della democrazia a tutela degli interessi collettivi e dei territori, la stessa cosa non può affermarsi oggi, a fronte di una decisione che, ove confermata, sarebbe grave ed irresponsabile.

In tale scenario ci saremmo aspettati, in verità, un pizzico di residuale slancio democratico, un segnale di rispetto e di amore per i rispettivi territori di appartenenza e provenienza, che hanno consentito a senatori, deputati, consiglieri regionali e rappresentanti dei Comuni, di sedere sugli ambìti scranni decisionali. Prendiamo atto dei drammatici livelli di appiattimento ed omologazione raggiunti da un’intera generazione politica, che, ricattata dal flusso finanziario del PNRR, non è in grado di mostrare coraggio e dignità necessari a garantire la tutela della trasparenza e del Bene Comune. A maggior ragione non ci rassegneremo e faremo di tutto per bussare numerosi alla loro porta blindata.”

Roma. 6 Dicembre 2021

Coordinamento Nazionale No Triv