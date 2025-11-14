Sul deposito di scorie nucleari in Basilicata, l’assessora Mongelli dice No, ma Bardi?

Il tema del deposito unico delle scorie nucleari in Italia torna tormentare la terra di lucania dove proprio in questi giorni sono state ricordate le epiche giornate di Scanzano, quando il popolo si levò contro l’intento di realizzarlo nel territorio del comune jonico. Ed è il consigliere Piero Marrese che torna sul tema con una nota in cui rileva le “contraddizioni” all’interno della Giunta regionale tra le ultime dichiarazioni dell’assessora all’ambiente Mongelli e le precedenti decisioni assunte dal Presidente Bardi quando espresso un parere favorevole in merito alla Legge Delega sul nucleare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, Marrese chiede che il Consiglio Regionale si esprima una volta per tutte e chiaramente sul tema, ricordando che giace inevasa una sua mozione sul tema presentata ad ottobre dello scorso anno. Ecco a seguire la nota integrale. Marrese: “La Basilicata non sarà il deposito delle scorie nucleari. La Giunta Regionale chiarisca le sue contraddizioni” .”Ribadisco con fermezza la totale contrarietà mia e dell’intera comunità lucana all’ipotesi di ubicare sul nostro territorio un sito di stoccaggio di scorie nucleari, ancor più se inserito all’interno di un presunto Parco tecnologico (DNPT). La Basilicata ha già dato, e non può essere nuovamente considerata terra di sacrificio.

Da oltre un anno – precisamente dall’1 ottobre 2024 – attendo che il Consiglio Regionale esamini e metta ai voti la mozione da me presentata come primo firmatario e sottoscritta da tutti i colleghi dell’opposizione.

Una mozione chiara, che impegna la Regione a esprimere un “no” netto e non fraintendibile a qualunque tentativo di insediare in Basilicata strutture legate allo stoccaggio di rifiuti radioattivi. È inaccettabile che un atto così importante per il futuro della nostra terra rimanga ancora inspiegabilmente fermo.

Non posso inoltre non evidenziare il comportamento contraddittorio della Giunta regionale: mentre l’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello, ribadisce pubblicamente la contrarietà della Basilicata al deposito, il Presidente Bardi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha espresso un parere favorevole in merito alla Legge Delega sul nucleare, mantenendo un silenzio che rischia di essere interpretato come accondiscendenza.

Ricordo infine che la Carta nazionale delle aree idonee, predisposta dal Governo nazionale, individua 51 siti potenzialmente adatti a ospitare il deposito nazionale delle scorie, ben 14 dei quali ricadono in Basilicata. Un dato che da solo avrebbe dovuto sollecitare una presa di posizione unitaria, tempestiva e inequivocabile da parte dell’intera Regione.

La Basilicata merita rispetto e chiarezza.

Continuerò a battermi perché il nostro territorio non venga esposto a rischi ambientali e sociali che non è disposto – né ha motivo – di accettare”.

L’assessora regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, era infatti intervenuta, ieri, “in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato l’allarme sull’individuazione di 14 aree lucane potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (Cnai).” Nella nota aveva scritto “L’assessore ribadisce con forza la posizione della Giunta regionale e del Presidente Vito Bardi, sottolineando la concretezza delle azioni messe in campo: “Comprendo e condivido la preoccupazioni. Proprio per questo, la nostra risposta non è affidata a dichiarazioni generiche, ma a fatti concreti e scientifici”, dichiara l’assessore Mongiello che aggiunge: “A differenza di quanto si possa erroneamente credere, la Regione Basilicata non è affatto rassegnata né ambigua sulla questione. L’atto politico decisivo è stato compiuto il 28 dicembre 2025 con l’invio al Mase di un massiccio dossier di osservazioni tecnico-scientifiche, redatto in maniera sinergica con numerosi Comuni lucani e le istituzioni locali, per escludere in modo definitivo il nostro territorio”.

Mongiello sottolinea come la documentazione aggiornata smonti l’idoneità dei siti con elementi oggettivi e inattaccabili. In particolare per la ‘Tutela culturale’, “abbiamo certificato che l’area è percorsa da siti di rilevanza mondiale come l’Appia antica (Patrimonio Unesco) e la Via Francigena. La presenza di un deposito nucleare è incompatibile con la tutela e l’integrità di questi paesaggi unici, specialmente nell’area del Materano, cuore turistico della Basilicata”. Sul capitolo della biodiversità, sempre l’assessore Mongiello sottolinea: “Abbiamo formalizzato l’istituzione del nuovo sito Natura 2000, il ‘Corridoio Ionico di Migrazione’, a tutela delle specie ornitiche selvatiche, che coinvolge l’area ionica Metapontina, e che per legge impone tutele di altissimo livello”. E ancora spiega l’assessore Mongiello sulle osservazioni relative alle ‘Risorse strategiche’: “Il dossier evidenzia le criticità sismiche, l’alta vocazione agricola dei suoli e, soprattutto, l’interferenza con le infrastrutture idriche strategiche della Basilicata, risorsa vitale per il Sud Italia. Non possiamo permettere che la sicurezza idrica venga messa a rischio”.

L’Assessore Mongiello precisa, inoltre, che la questione del Deposito è slegata dal dibattito sulla legge delega per il nucleare sostenibile: “La nostra contrarietà all’allocazione di scorie nucleari nel territorio lucano non è in discussione e precede qualsiasi voto sulla legge delega. La Giunta regionale ha storicamente agito, anche in passato (risoluzione del Consiglio Regionale del 2021), per scongiurare questa ipotesi. La nostra azione è sempre stata guidata dalla protezione del territorio e dalla necessità di non sommare ulteriori rischi a siti già complessi come l’Itrec di Rotondella, la cui bonifica rimane una nostra priorità assoluta”.

Per questo conclude l’assessore regionale all’Ambiente, “siamo fiduciosi che il Mase e la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) terranno in debita considerazione il rigore e la completezza della documentazione inviata, escludendo definitivamente la Basilicata dal ventaglio delle aree idonee. Non c’è spazio per ambiguità: la Basilicata dice no al Deposito nazionale”.”