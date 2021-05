A Grassano in vacanza o per un breve soggiorno con Fido o con Silvestro, un cane o un gatto per esempio, sarete ben accetti perchè il concetto di accoglienza e di ospitalità sono un biglietto da visita radicato.E non a caso la cittadina basentana, che ha una storia ricca di tanti spunti per visitarla con le pagine scritte da Carlo Levi, le opere del maestro Franco Artese o le radici del sindaco di New York Bill De Blasio, è entrata a far parte della rete dei borghi che hanno strutture ricettive ”pet friendly” per ospitare animali da affezione. E il sito https://www.borghidog.it/grassano/ indica la Casa vacanza San Severino e i B&B Vigna del Duca , Bed & Breakfast Dar Dhiafa oltre ad aggiungere informazioni utili per visitare Grassano. Per il sindaco Filippo Luberto e i grassanesi è una carta in più da spendere per la ripresa dell’economia locale e dell’offerta turistica in particolare, per riprendersi dalla crisi e dai disagi, procurati dall’epidemia da covid 19. Grassano vi aspetta e portate pure il vostro amico a quattro zampe…



VACANZE CON ANIMALI A GRASSANO

Grassano è un comune della provincia di Matera posto tra le valli del fiume Bradano e del Basento, a poca distanza dal torrente Bilioso a 559 m s.l.m. nella parte settentrionale della provincia.

La sua altitudine varia da un minimo di 150 m s.l.m. nei fondovalle a un massimo di 576 m s.l.m. sulla sommità del centro abitato.

“Una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine di un deserto…”: così Carlo Levi descriveva Grassano nei suoi libri: lo scrittore torinese trascorse nel paese parte del suo esilio lucano.

Conosciuta come Città Melitense, Città dei Cinti (antiche e suggestive grotte a nord del paese inserire in un contesto di una profonda scarpata), la comunità grassanese, oltre al già citato Levi, vanta importanti personaggi storici: basti pensare a Maria Marchetta (serva di Dio, terziaria Francescana), Gaetano Ambrico, Arcangelo Ilvento e Amerigo Ruggiero.

Grassano presenta un bellissimo centro storico, situato nella parte alta del paese, e diversi monumenti suggestivi come Palazzo Materi, la Chiesa Madre (che domina dall’alto tutta la comunità), il Convento Carmelitano di Santa Maria del Carmine, la Chiesa della Madonna di Pompei, Palazzo Ferri.