Le spazzatrici e altri mezzi per l’igiene urbana ci saranno sempre per i prossimi 7 anni del nuovo servizio comprensoriale di gestione rifiuti, del sub ambito 1, ma l’avvio della pulizia manuale con ramazza e paletta è senz’altro più efficace.Sopratutto dove è più difficile intervenire. E così dal venerdì 10 a Matera, come riportano le immagini, strade, piazze, scalinate del centro e dei quartieri vedono all’opera gli operatori della società appaltatrice (A.T.I Cns con Progetto Ambiente e Cos) che hanno rimosso quello che era sul selciato. Naturalmente è più facile evitare di sporcare per tenere pulito…Un invito a cittadini e a turisti a compiere uno sforzo in più per migliorare il risultato. Da lunedì 13 l’affiancamento con i mezzi meccanici, come riferisce l’assessore all’igiene urbana Giuseppe Tragni, che sta seguendo ”passo passo” l’avvio del nuovo servizio, che andrà a regime per l’8 marzo se non prima. Dal 1 febbraio la consegna graduale dei mastelli alle famiglie. Ma prima la campagna di sensibilizzazione, a cominciare dalle scuole. I cassonetti scompariranno via via. Bisognerà abituarsi, ma con l’impegno di tutti. Città pulita è possibile e con una possibile diminuzione della Tari.