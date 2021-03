Ormai tra restrizioni, recinzioni e legittima opportunità di alcuni privati di valorizzare per fini turistici un bene di proprietà le escursioni nel Parco della Murgia, per visitare chiese rupestri, iazzi o percorrere antichi tratturi cancellati o rosicchiati al Demanio, sta diventando un barriera che cresce di giorno in giorno. Non bastavano i cantieri di ”Invitalia” e quello che si prospetta per la gestione futura dei luoghi, sui quali al momento si sa ben poco, ma anche passare a un tiro di schioppo da un versante all’altro per proseguire nelle escursioni o arrivare a pagare un pedaggio di transito. A segnalarci la situazione è Antonio Serravezza che periodicamente, ma solo per amore della natura e del territorio, effettua passeggiate per visitare con amici e conoscenti escursioni nella Murgia. Ma domenica prossima dovrà rinunciare ad andare a Sud perchè per transitare e poi visitare un sito rupestre dovrà pagare. Nulla questio sulle proprietà private, ma il transito per percorrere il Parco da un versante all’altro va garantito. Da qui la richiesta al presidente dell’Ente Parco Michele Lamacchia affinchè lavori per tempo con i privati per evitare disagi a quanti vorranno visitare l’area, evitando sorprese delusi e una pessima immagine per il turismo locale che così, slogan a parte, diventerà insostenibile. Vecchio problema che si è acuito, diciamola tutti, con le aspettative e con la economia dalle mani libere in vista dell’anno di Matera capitale europea della cultura. Doveva esserci una card, come accade in tutte le città d’arte per visitare tutti i musei pubblici e privati, circuiti di chiese rupestri, con incentivi su sconti e trasporti e, invece il turista, si è trovato davanti al ‘libero mercato” con tutti i limiti di scelta che la cosa comporta. Nel piano del turismo, che ancora non abbiamo, avrebbe dovuto esserci anche la card. In attesa che questo aspetto carente, e non è solo questo, venga risolto con le competenze professionali dovute, auspichiamo che la questione sollevata – poco importa che l’abbia sollevata Serravezza- venga risolta per tempo. Ma non dopo il G20…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Perché sto scrivendo tutto questo? Forse per farlo sapere a tutti i cittadini che non sono al corrente o che non si sono mai interessati a conoscere che ogni qual volta desiderano fare una passeggiata sulla Murgia o solo per andare sul Belvedere a scattare qualche foto al panorama dei Sassi.

Anch’io ero all’oscuro di tante restrizioni che ci obbligano a chiedere permesso ogni qualvolta si organizza tra noi cittadini materani una passeggiata naturalistica o un’escursione nel territorio della Murgia “materana”.

Ho girato il mondo fino a prima dell’evento catastrofico del Covid-19 e, credetemi, non ho mai visitato un parco nazionale che non fosse fruibile a tutti.

Il nostro immenso Parco della Murgia materana è estesa per 6128 ettari e per circa il 70% è proprietà privata.

Cosa vuol dire tutto questo? Semplice, se tu vuoi visitare un sito storico (chiesa rupestre, asceterio ecc.) che ricade nella proprietà privata devi chiedere il permesso e pagare il proprietario.

I parchi nazionali o regionali nel mondo fanno rispettare delle regole rigide ai visitatori che a loro volta sono controllati da guardie forestali ecc.



L’ultima volta che ho visitato un parco protetto è stato in Australia e precisamente nel Queensland settentrionale, tra le foreste tropicali umide iscritte tra i Patrimoni dell’Umanità chiamata Daintree, la più antica foresta tropicale della terra.

In quell’occasione i partecipanti hanno pagato un piccolo contributo alla guida ufficiale della zona che si assume ogni responsabilità dei partecipanti dei gruppi.

Noi a Matera abbiamo le guide ufficialmente nominate per la visita del Parco della Murgia che sono costrette a stare al gioco dei vari proprietari, non sempre disponibili, e non ad essere autorizzati all’escursione dall’Ente Parco.

Quindi di cosa stiamo parlando? Non c’è un coordinamento ma tutto è legato all’umore dei proprietari dei terreni che ricadono nel territorio del Parco della Murgia materana. Noi materani non abbiamo la fruibilità per visitare questo territorio e mi permetto di rivolgermi alle autorità competenti di far chiarezza su questo argomento perché quando arriverà un turista da Tokyo che vorrà visitare, per esempio, Cristo la Selva o il Villaggio Saraceno come faremo a spiegargli che dobbiamo chiedere il permesso ai proprietari e non all’Ente Parco della Murgia?

Chiedo che il Presidente dell’Ente Parco Archeologico Storico delle Chiese Rupestri del Materano di aggiornare al più presto una riunione con tutti i proprietari dei terreni ricadenti nel Parco affinché diventi fruibile a tutti.