Squadra operai Consorzio Bonifica al lavoro nel Parco delle Cave

Le sterpaglie avevano reso impraticabili accessi, coperto aiuole, vialetti e anche lo spazio gioco per i bambini finora inutilizzato…nel Parco delle Cave, in località san Vito di Matera a ridosso della antica via Appia che costeggia la Cava del Sole, la chiesa di La Vaglia e che, più avanti, conduce al Parco della Murgia materana. E il rischio che prima o poi ci scappasse un incendio (basta un mozzicone di sigaretta o altro) che quel luogo sarebbe finito in cenere, dilapidando i quattrini spesi con le risorse legate a Matera capitale europea della cultura. Ci ha pensato il Consorzio di bonifica di Basilicata, con una squadra di operai, a programmare con tanta pazienza, meticolosità, nonostante le alte temperature che hanno raggiunto i 40 gradi, a cominciare lo sfalcio delle sterpaglie.



I lavori procedono, con fatica, ma il Consorzio si è impegnato a rendere fruibile l’area alla cittadinanza. Certo ma quell’area va gestita, e qui ci vuole un affidamento e un bando, per evitare che degrado e rischio incendi possano rinnovarsi. Buon lavoro a tutti…y