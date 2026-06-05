Spuntoni metallici pericolosi. Una soluzione per aiuole piazza Marconi

La questione era stata sollevata sin dalla inaugurazione, il 6 maggio scorso, e quegli spuntoni in ferro a spigolo vivo- che delimitano le aiuole di piazza Marconi al rione Piccianello- avevano destato perplessità e proteste, soprattutto dai genitori dei bimbi che frequentano l’attigua scuola elementare. Segnalazioni recepite…ma che hanno trovato attuazione nella mattinata di venerdì 5 giugno, con persona del Comune che ha provveduto a risagomare gli spigoli e a ”bloccarli” con del conglomerato a mo’ di triangoli protettivi. Nella foto i primi interventi. Se ne attende il completamento. Ancora qualche giorno, ma in tempo per la visita al carro trionfale della festa della Bruna.

