La questione era stata sollevata sin dalla inaugurazione, il 6 maggio scorso, e quegli spuntoni in ferro a spigolo vivo- che delimitano le aiuole di piazza Marconi al rione Piccianello- avevano destato perplessità e proteste, soprattutto dai genitori dei bimbi che frequentano l’attigua scuola elementare. Segnalazioni recepite…ma che hanno trovato attuazione nella mattinata di venerdì 5 giugno, con persona del Comune che ha provveduto a risagomare gli spigoli e a ”bloccarli” con del conglomerato a mo’ di triangoli protettivi. Nella foto i primi interventi. Se ne attende il completamento. Ancora qualche giorno, ma in tempo per la visita al carro trionfale della festa della Bruna.
Spuntoni metallici pericolosi. Una soluzione per aiuole piazza Marconi
La questione era stata sollevata sin dalla inaugurazione, il 6 maggio scorso, e quegli spuntoni in ferro a spigolo vivo- che delimitano le aiuole di piazza Marconi al rione Piccianello- avevano destato perplessità e proteste, soprattutto dai genitori dei bimbi che frequentano l’attigua scuola elementare. Segnalazioni recepite…ma che hanno trovato attuazione nella mattinata di venerdì 5 giugno, con persona del Comune che ha provveduto a risagomare gli spigoli e a ”bloccarli” con del conglomerato a mo’ di triangoli protettivi. Nella foto i primi interventi. Se ne attende il completamento. Ancora qualche giorno, ma in tempo per la visita al carro trionfale della festa della Bruna.