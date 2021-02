Forse ci voleva una donna , l’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Lucia Summa per far fiorire quel piano del verde dal percorso tormentato, finito per un po’ nel cassetto delle buone intenzioni, ma del quale la Città dei Sassi ha bisogno eccome insieme al Regolamento. Tenacia e pazienza, nel riannodare i fili di un discorso irto di non poche difficoltà, hanno consentito di giungere finalmente in consiglio comunale per approvare quello strumento di pianificazione, che comprende oltre al Regolamento, anche il Censimento e il Piano di gestione e manutenzione. Soddisfatti, come riporta il comunicato ufficiale dell’Amministrazione comunale, l’assessore Summa e il sindaco Domenico Bennardi. E’ il disco verde, siamo in tema con il colore, per un programma di sostenibilità, tutela e manutenzione che deve coinvolgere l’intera cittadinanza. L’informatizzazione dà una mano, ma occorre lavorare per tingere di verde e dei colori di altre fioriture la città: dal centro alle nuove zone di espansione ai borghi. Servono rispetto, campagne di sensibilizzazione e di coinvolgimento per migliorare la vivibilità urbana. Certo occorre che il Piano sia sostenuto da una adeguata struttura di professionalità che lavori per tempo alla manutenzione del verde, a programmare l’arredo e a ripiantumare dove mancano le piante o dove si dovrà sostituirle, a causa di calamità o perchè si devono realizzare opere pubbliche. Comunque la pensiate in Municipio è spuntato un fiore e magari piante e fioriere daranno il benvenuto nella ”Casa” dei materani. Anche il gruppo consiliare del Pd si tinge di verde e, nella nota che pubblichiamo di seguito, esprime soddisfazione su un argomento giunto finalmente all’approvazione.



Matera ha finalmente il Piano del Verde. Lo ha approvato il Consiglio comunale nella seduta di questa mattina. Alla base del Piano vi è l’obiettivo di migliorare gli strumenti di gestione dello straordinario patrimonio verde di cui Matera è dotata, passando da una funzione prevalentemente ricreativa e ornamentale, a un’ottica di salute e benessere delle persone e della città. Il Piano, infatti, sarà uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per rendere Matera un comune green, sano e anti-fragile, una delle strategie cardine per lo sviluppo della città.

Le linee di indirizzo del Piano sono state redatte in conformità con la normativa nazionale e regionali, che richiedono che il tema del verde sia affrontato in modo sistematico e in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale dell’Agenda 2030.

Il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale comprende il Regolamento, il Censimento e il Piano di gestione e manutenzione.

Il Regolamento del Verde riguarda – tra l’altro – parchi e giardini urbani, filari alberati, il verde a corredo di strade e aiuole, gli alberi di pregio e monumentali, i giardini di comunità e gli spazi verdi affidati a privati e associazioni, nonchè gli spazi incolti o residuali.

Il Censimento ha riguardato l’intero patrimonio verde pubblico: ubicazione delle aree verdi, la ricognizione delle specie botaniche presenti, la rilevazione delle caratteristiche del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e la descrizione delle caratteristiche e delle forme di utilizzo delle diverse aree.



Il Piano di gestione e manutenzione è lo strumento che consente di caratterizzare le tipologie di verde, pianificare gli interventi a avere l’analisi dei costi.

Il Piano del Verde del Comune di Matera è stato progettato e realizzato quale essenziale strumento strategico per conoscere, valorizzare, tutelare e progettare il verde della città come sistema, e tenendo conto dell’importanza della identità dei luoghi e del rafforzamento del verde e delle aree boscate, anche per consentire una rilettura del disegno della città, a partire dai suoi ecosistemi fondamentali, per ricucire i luoghi e conferire nuova identità al paesaggio, in stretta sinergia con gli strumenti di pianificazione della città.

Il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore all’Ambiente, Lucia Summa, hanno espresso il loro ringraziamento al Consiglio comunale e al presidente della Commissione Ambiente, Angela Caldarola per i contributi prodotti e che hanno travalicato le distinzioni politiche; hanno voluto inoltre esrpimere apprezzamento per la collaborazione mostrata, in primis dall’ordine dei Dottori Agronomi Forestali per la stesura e per i contributi ricevuti dagli ordini professionali degli Ingegneri, Geometri, Architetti, Periti Agrari e dalle associazioni ambientali.

“Con il Piano del Verde – dichiara Bennardi -, Matera si dota di uno strumento prezioso per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini, che costruisce nuovi equilibri tra ambiente e persone e amplia le opportunità di fruire degli spazi aperti. La pianificazione e la gestione del verde pubblico, privato e dei sistemi naturali si propone come un bene per i materani, tanto per il tempo libero quanto come sistema ecologico per migliorare la qualità dell’aria. Non possiamo pensare al verde semplicemente come compensazione all’edificazione, dobbiamo pensare, invece, in termini di sistema e di paesaggio urbano, in grado di guidare la riqualificazione degli spazi pubblici, comunicare valori simbolici e culturali in stretto rapporto con la storia e l’identità del territorio, aiutare a migliorare la convivenza e il benessere; anche per questa ragione, abbiamo previsto strumenti che assicurano la partecipazione di tutti i cittadini all’utilizzo di spazi condivisi. Il Piano del Verde – conclude il sindaco Bennardi – è parte integrante del programma amministrativo, e definisce lo sviluppo nel medio e lungo periodo, anche in previsione delle future trasformazioni urbanistiche”.



“lI Regolamento e il Piano di gestione – afferma l’assessore Summa – dopo gli articolati e proficui lavori della commissione, sono strumenti indispensabili per la definizione del sistema verde urbano del Comune. L’approvazione di detti elaborati consente di espletare al meglio le funzioni di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento delle reti del verde urbano. Con grande soddisfazione per il risultato conseguito – spiega Summa- che finalmente il Settore Manutenzione Urbana potrà predisporre evidenza pubbliche tenendo conto dei criteri ambientali minimi (CAM) aggiornati dal Dm.10.03.2020, la cui applicazione è richiesta dal Codice degli appalti . E’ il punto di partenza per l’avvio di una gestione consapevole delle aree verdi nonché monitorare gli effetti, i miglioramenti e/o le criticità che si verranno a determinare. Infatti, il piano è corredato da un Web GIS aggiornabile, che consente di conoscere in tempo reale la consistenza del verde e di accedere ad una cartografia computerizzata. Elemento focale del regolamento è per la partecipazione dei cittadini, associazione è rappresentata dalla possibilità di dare loro in affidamento/adozione gratuita la manutenzione delle aree verdi cittadine, nell’ottica della compartecipazione al bene collettivo e alla cura responsabile e sostenibile degli spazi di benessere collettivo”.

SODDISFAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MATERA PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DEL VERDE

Il Coordinamento ed il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Matera esprimono la propria soddisfazione per l’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale del Regolamento del verde urbano pubblico e privato e del Piano di gestione e manutenzione del verde urbano.

I due strumenti erano stati predisposti dalla scorsa amministrazione sotto l’attenta guida dell’allora Assessore Giuseppe Tragni e pertanto l’approvazione odierna in continuità amministrativa sottolinea la bontà delle scelte e degli indirizzi impostati dal centrosinistra e dal Partito Democratico.

Il Regolamento del verde urbano pubblico e privato pone l’attenzione su tutte le più importanti funzioni: ecologica e ambientale, sociale e ricreativa, igienico-sanitaria, culturale e didattica. Esso coinvolge il cittadino e ne specifica il rapporto, promuove le adozioni delle aiuole e le azioni di sensibilizzazione e di educazione del cittadino verso il verde; specifica come programmare i nuovi interventi, come effettuare le manutenzioni, come tutelare e valorizzare il patrimonio cittadino.

In definitiva un regolamento completo, che ha avuto l’apprezzamento degli ordini professionali e delle associazioni che unanimemente hanno ribadito l’importanza di approvare un nuovo regolamento per superare le incongruenze del vecchio e che, aggiornato alle leggi attuali, proietta la nostra città tra quelle più attente e rispettose del verde urbano.



Il Piano di gestione e manutenzione del verde urbano attesta Matera tra quelle poche città in Italia, forse unica al Sud, che hanno manifestato questa ulteriore sensibilità e attenzione al Verde urbano e di fatto al benessere cittadino. Ora sarà possibile programmare in maniera puntuale gli interventi di manutenzione da eseguire su tutto il verde urbano della città; di fatto rappresenta uno strumento indispensabile e potente a disposizione degli uffici del comune per poter valorizzare il nostro patrimonio e rendere la nostra città sempre più bella e vivibile. Grazie al lavoro svolto, oggi sappiamo con precisione il numero e la qualità delle essenze arboree presenti in città, sappiamo quant’è la superficie verde, ed è possibile programmare e quantizzare i lavori di manutenzione da eseguire. E’ stato fatto un importante lavoro di censimento del verde in città, si è costituito una vera e propria carta d’identità di ogni singolo albero e arbusto presente. Tutti questi dati e queste informazioni sono racchiusi in un programma che permetterà di avere sempre aggiornata la situazione manutentiva del nostro patrimonio. Sarebbe ora opportuno che i dati vengano rilasciati anche in Open data al fine di fornire elementi utili e ufficiali a quanti volessero investire nel nostro territorio riutilizzando a loro piacimento le informazioni contenute.

Programmare gli interventi, monitorare le manutenzioni, permetterà all’Amministrazione Comunale di stanziare le giuste risorse economiche necessarie alla corretta gestione del Verde Urbano.

Con soddisfazione abbiamo apprezzato la sensibilità politica espressa dall’attuale maggioranza che ha opportunamente colto la bontà del piano. Strategico sarà ora potenziare la pianta organica dell’ufficio verde, che necessità della figura di almeno un agronomo e di altre figure tecniche utili ad aggiornare il programma e a espletare le pratiche che arriveranno anche in maniera digitale.

Il Coordinamento ed il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Matera