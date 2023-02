Sport e turismo alla diga di San Giuliano? Lasala invita a pensarci

L’invaso di San Giuliano è una Riserva che ha un suo equilibrio naturalistico e potenzialità di valorizzazione turistica finora rimaste tali. Per Franco Lasala, che alla promozione del territorio ci tiene, ritorna sull’argomento e invita i sindaci di Matera, Miglionico, Grottole a pensare, anche con un confronto con i gestori del luogo, a un utilizzo ‘parziale’ -e laddove possibile- anche per finalità sportive come il canottaggio. E qualcosa a ridosso di San Giuliano si potrebbe fare anche per i servizi turistici. Una bella sfida, che riguarda anche la manutenzione dei luoghi. Strade di accesso dissestate, mancata pulizia del sottobosco, segnaletica cancellata. Quei luoghi meritano attenzione sotto tutti i punti di vista, con un invito preciso a Comuni, Provincia, Consorzio di bonifica di Basilicata (ex Bradano e Metaponto) a provvedere. Lasala è capatost…è non mollerà. Il presente e il futuro di Matera e di altri centri, che stanno pagando gli effetti dell’emigrazione e della crisi economica, sono nel turismo. E la diga-riserva di San Giuliano può essere una opportunità. Sul come, se e quando? Tocca ad altri rispondere.



Quando era bella la “Diga” fino agli anni ’90!

“All’epoca noi giovincelli arrivavamo con le auto fino alla riva. Telo da mare evvai a sdraiarsi e rilassarsi. Le strade erano tenute in ottimo stato nei due versanti, ed era piacevole trascorrere qualche ora. Sono favorevole a tutte le aree protette di questo mondo. Ma, la “Diga” che versa in uno stato di totale abbandono “sono furioso”. La strada di accesso da Via La Martella è disconnessa ed in più punti spaccata!

Comune e Provincia datevi una “mossa”



E’ vietato tutto!! Anche una piccola barca a remi! Canottaggio? neanche a parlarne. Sigg.ri del WWF… nell’ultimo limbo della diga nidificano gli uccelli. Ok sono d’accordo. Mettiamo delle boe off-limits. Ma, sul restante (1 Km. e forse più ) perchè non aver piacere di farsi un giro in barca? Oh invogliare i ragazzi a far canottaggio? Siamo alla pura follia. Non far nulla! Faccio appello ai Sindaci di Matera-Miglionico-Grottole di pensare un po’ in grande.! Invocare conferenza di servizi insieme al Consorzio di Bonifica e WWF e pensare ad un’eventuale sviluppo turistico. Ricordo a metà degli anni 70 il buon Angelo Poti’ (carrozziere rinomato) fabbricava i motoscafi e li testava alla “Diga”.

1) realizzare strutture in legno ai margini della diga (bar/ristorante) ecc..

2)pensare ad eventuale lottizzazione a mt.200 dalla “Diga”. Kasoggi (Aga Khan) scopritore ed investitore della Costa Smeralda, senza deturpare l’ambiente realizzo’ villini e ville con lo stesso prospetto architettonico immerse nel verde. Ma la Costa smeralda è la Costa Smeralda.. Da noi una piccola costa San Giulianese.

Franco Lasala