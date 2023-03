Spighe vaganti nella Riserva di Policoro e con il sapore du ”pastizz”

E hanno ragione, Gabriele in primis e Sergio a ruota, che quando si deve andare in escursione occorre partire con la valigia ( la pancia) piena, soprattutto se ci si deve avventurare nella foresta incantata della Riserva che racchiude il bosco Pantano di Policoro ( Matera), il Cea del WWF con il Centro recupero animali selvatici ( Cras) e quello di cura delle tartarughe. Un tour di qualche chilometro, tra canneti che coprono il cielo, corsi d’acqua, habitat ormai sempre più rari come la foresta planiziale, la presenza di lontra, uccelli e di oltre 2000 specie di insetti.



Ma prima una passata dal forno di Donato Bisognano per assaggiare ”u’ pastizz ” un dolce salato del periodo pasquale con salumi, uova e formaggio. Poi al Cea del WWf per una chiacchierata con animatori e responsabili, come Tonino Colucci, sulla storia dei luoghi con l’opera meritoria del Barone Berlingieri che tutelò nella riserva di caccia quella che oggi è denominata ”la foresta incantata”.



E su quello che è ora per la cura della fauna,a con Gianluca Carelli, responsabile del progetto, e si può fare andando in escursione con la guida Maurizio Rosito fino alla foce del Sinni.



Da qui l’appello rivolto dalle due ”Spighe Vaganti, Sergio Palomba e Gabriele Chiancone, per il ripristino di ”allagamenti controllati” per fare quel polmone verde in maniera rigogliosa. Risponderanno? Dall’altra parte le ”Spighe” sono stanziali e vacanti (vuote) purtroppo…

