Spighe vaganti anche alla grotta du ”Mattvogghj”

I materani veraci, abituati al bilinguismo identitario dialetto-lingua italiano, e contrati agli anglicismi modaioli che nascondono la dimensione truffaldina del vuoto a perdere, continuano a chiamarla la grotta, la j’rett du mattvogghij, dei pipistrelli.Studiata dall’archeologo, medico e politico senatore ” Domenico Ridola”, che un secolo fa o quasi tirò fuori reperti interessanti, custoditi nel museo archeologico che ne porta il nome. E sulle sue tracce, tra curiosità e goliardia, sono finiti – per la prima puntata di ” Spighe Vaganti”, trasmessa su Trm network- Nunzio Gabriele Chiancone e Sergio Palomba e questo per la matrice del suo cognome, in materano ” palimb” , è finito nel posto giusto e con un colpo d’ala nei luoghi frequentati dai pipistrelli. Una escursione fatta a ridosso della gravina, dove tira un’aria fina fina…, e con un assaggio di frittata di asparagi o giù di lì per mettersi in forze. Con un bicchiere di vino sarebbe stato al top. Ma l’importante che il pipistrello-Palomba,che si sentiva ”d’ chep sautt” (a testa in giù) abbia preso la discesa per una escursione carponi lungo i 90 metri della grotta. E qui hanno incrociato Raffaele Paolicelli, con tanto di barba e caschetto protettivo, a far loro da guida e a raccontare la storia dei luoghi , compresi i ritrovamenti di fossili del bisonte della steppa e del bos primigenius, antenato del Bos Lassus che è l’emblema di Matera. Spazio anche alla nota leggenda del tesoro di Federico Barbarossa ( sì proprio lui) che qui avrebbe seppellito monili d’oro insieme al corpo di sua figlia. Finora nulla, nemmeno con il metal detector. Ma la leggenda va avanti come quella sul cunicolo che collegherebbe la cattedrale al castello Tramontano, citato a piene mani da guide turistiche improvvisate. La coppia di escursionisti ha in programma altri tour e la prossima riguarda i ” Campanacci” di San Mauro Forte, anzi San Mauritz come lo chiamano i compaesani. Ma, mi raccomando, non vi fate prendere – come accaduto per Palomba, dopo la prima puntata, dai timori di rimediare i postumi dei dolori alla muscolatura o alle articolazioni. Con Nunzio Gabriele Chiancone si cammina e basta, in attesa di calare la pasta…Buon appetito e sintonizzatevi su Trm (letto senza vocali, come vuole il dialetto materano) o su Tierremme in italiano.



la prima puntata su youtube https://fb.watch/itiENt-FYQ/