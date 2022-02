La lodevole iniziativa è di ignoti cittadini di Matera,che hanno pensato bene di dotare di due sedie la pensilina per la fermata bus in via Gesualdo Da Venosa. Un minimo di comfort non guasta e magari la presenza di sedie favorirà la socializzazione in attesa dell’autobus. Se l’esperimento riesce, rispettando il decoro delle sedute, non è escluso possa essere replicato altrove. Magari ispirandosi a quando fatto in altri centri, con le pensiline dotate di vasi di fiori, ceneriera per fumatori, dispenser di sacchetti per fido e bacheca per informazioni di pubblica utilità. Mobilità e attese sostenibili.