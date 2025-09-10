Sostenibilità ambientale. Oltre l’arte e Manos Unidas in partenariato

Si può cambiare il mondo…con stili di vita improntati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente se si comincia con il darsi e sporcarsi le mani…E questo l’hanno capito e attuato sul campo la Cooperativa ”Oltre l’arte” di Matera e gli spagnoli di ”Manos Unidas”, mani unite , che a Matera – come riporta il comunicato- stanno vivendo una settimana di “scambio Erasmus plus” (Wise project) il primo progetto Europeo promosso dalla CEI. Ed è l’occasione per presentare, venerdì 12 settembre, il ”Manifesto per la sostenibilità ambientale”. Un documento di buone pratiche per i giovani, ma da far leggere e attuare anche dagli Enti Locali.

IL COMUNICATO STAMPA

La Cooperativa Sociale Oltre l’Arte insieme all’organizzazione spagnola Manos Unidas presenta il “Manifesto per la Sostenibilità Ambientale”*

Venerdì 12 settembre ore 11.30, presso la sede della Cooperativa Oltre l’Arte, in via Carlo Levi 2, si terrà la presentazione del “Manifesto per la Sostenibilità Ambientale”, scritto da un gruppo di ragazzi italiani e spagnoli che stanno vivendo una settimana di “scambio Erasmus plus” (Wise project) il primo progetto Europeo promosso dalla CEI.

Si sta svolgendo a Matera, dall’otto al tredici di settembre, il Wise Project – settimana di “scambio Erasmus”, sui temi del rispetto ambientale, sostenibilità, economica circolare, imprenditoria giovanile, organizzato dalla Cooperativa Sociale Oltre l’Arte, in partnerariato con l’organizzazione spagnola Manos Unidas.

Un’occasione, per 16 ragazzi e ragazze italiani e spagnoli, per “sporcarsi le mani”, conoscere, imparare a rispettare l’ambiente che ci circonda e le persone che ne fanno parte.

Hanno collaborato in tal senso alcune delle realtà e persone più importanti del nostro territorio, che già da anni lavorano sulle tematiche affrontante nella settimana: l’Architetto Massimiliano Burgi, NoiOrtadini e CustodiDelBello, MateraHub, Masseria La Fiorita, Scout AGESCI Matera, fra Giamparide Nappi, Mariachiara Cefaloni, Luca Iacovone, la Bottega giù al Nord, The Economy of Francesco, Progetto Policoro, Laboratorio di Artigianato solidale e altri.



“È un grande orgoglio per noi- afferma la presidente di Oltre l’Arte Rosangela Maino- aver lavorato insieme a questo progetto insieme a Manos Unidas. Lo è ancora di più sapere che la Comunità Europea, finanziando questo progetto, ha certificato e riconosciuto il lavoro che ogni giorno facciamo su questi temi, mettendo al centro la dignità della persona nel vivere l’ambiente dove viviamo”.

“Una meravigliosa coincidenza essere due organizzazioni cattoliche, condividere gli stessi valori, avere la stessa visione- racconta Marta Isabel Gonzalez, coordinatrice di Manos Unidas. – La seconda coincidenza è che con la nostra organizzazione stiamo lavorando, quest’anno, sui temi di “Economy of Francesco”, come strategia per sensibilizzare le nuove generazioni. La terza è che a Matera, nella settimana dello scambio, si terrà la giornata nazionale per “la Cura e la salvaguardia del creato”. Posso dire che queste sono tutte Dio-incidenze più che coincidenze !!”

Alcuni ragazzi del gruppo di scambio, sono i giovani lavoratori con Sindrome di down, del “Laboratorio di Artigianato Solidale”. Ci dice il maestro cartapestaio e direttore del Laboratorio Eustachio Santochirico: “Il nostro lavoro è fondato sul tema dell’economia circolare. Siamo felicissimi di poter parlare e raccontare di questa tematica. Ogni giorno produciamo bellezza e arte con materiali di scarto ma sopratutto nel nostro laboratorio, ridiamo vita e dignità a quelle persone che altrimenti sarebbero ai margini della società.”

Coordinano il progetto anche Luca Colucci per la Cooperativa Oltre l’Arte e Sofia Olivares per Manos Unidas.