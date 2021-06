Era stata in quarantena per un po’ e oggi, dopo aver visto gli operai del Comune all’opera, famiglie e soprattutto i bambini hanno potuto ammirare i getti della fontana all’interno della vasca marmorea, all’interno della villa Comunale di via Tommaso Stigliani. L’effetto è quello della funzionalità e decoro. Bene. Ora attendiamo che si passi alla riattivazione,e non solo per il G20, della fontana di via Rosselli all’interno del rotatoria e delle tante fontanelle e beverini che hanno bisogno di manutenzione periodica.