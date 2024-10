Sogin denuncia l’Associazione Cova Contro, baluardo a difesa dell’ambiente in Basilicata

La SOGIN, società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi che gestisce in Basilicata l’impianto Itrec di Rotondella, ha diffuso un comunicato in cui annuncia di aver presentato ben “due denunce all’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’Associazione Cova Contro e del suo portavoce. La prima per aver pubblicato un filmato contenente riprese aeree dell’area di disattivazione di Trisaia senza alcuna autorizzazione e in violazione della zona di interdizione al volo. La seconda denuncia per aver pubblicato, sul proprio sito internet e prima che le persone coinvolte ricevessero notifica dai competenti uffici giudiziari, l’atto di chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Potenza (riguardante l’inquinamento di una falda sottostante il sito di Rotondella), in forma completa, comprensiva dell’elenco di tutti i nomi degli indagati e dei loro rispettivi indirizzi di residenza. Quanto accaduto viola le norme di sicurezza del sito e le norme che tutelano il segreto istruttorio e la riservatezza dei dati afferenti alle persone direttamente interessate dal provvedimento. Con questa iniziativa si intende tutelare l’immagine e la reputazione di Sogin e dei suoi lavoratori, nonché la sicurezza delle loro famiglie, nel rispetto del lavoro dei magistrati inquirenti, cui riponiamo assoluta fiducia. Sogin, inoltre, auspica che di fronte alle affermazioni sensazionalistiche, farneticanti, false, insinuanti e diffamatorie (per le quali si riserva di valutare ulteriori iniziative legali), quali: “questa è la mafia lucana”, o “La Storia dell’ITREC volutamente nascosta in cambio di qualche posto di lavoro”, pubblicate nei giorni scorsi dal portavoce dell’Associazione Cova Contro, le istituzioni locali e regionali vogliano prendere fermamente le distanze e contribuire a rasserenare il clima intorno ad una vicenda che sarà chiarita nelle sedi opportune.” E’ una decisione grave questa messa in campo da questo colosso che evidentemente spera così di intimidire e mettere a tacere una delle poche realtà del territorio che da oltre un decennio funge da fastidiosa sentinella rispetto agli impianti petroliferi e non solo da cui possono derivare potenziali pericoli per la salute degli abitanti. La Sogin ha tutti gli strumenti per contestare nel merito le accuse che dovesse ritenere non veritiere, la scelta delle vie legali nei confronti di una struttura che si sa essere più debole finanziariamente non gioca certamente a favore della tutela di quella “reputazione” che si dice di voler tutelare. Ma è questa la strada scelta e bisognerà a vedere come andrà a finire, tenuto conto che per Cova Contro non è la prima grana giudiziaria a cui ha dovuto far fronte. Proprio qualche giorno fa si è concluso a suo favore in Cassazione un lungo procedimento sulla vicenda Marinagri il cui esito è stato cosi annunciato da Giorgio Santoriello: “Cova Contro vince in Cassazione contro Vitale/Marinagri. Trascinati al terzo grado di giudizio per un video denuncia sul canale 7 a Policoro con JonicaTV. Parlammo di sistema mafioso dietro l’abuso idraulico ed il suo mancato ripristino e quindi i mancati controlli per quasi due decenni. Per essere liberi di scrivere e parlare dobbiamo pagare, così siamo ridotti! Ma ormai abbiamo le spalle larghe e non temiamo alcuna minaccia. In tribunale stiamo sconfiggendo tutti ma serve una riforma radicale del reato di diffamazione o sparirà ogni angolo di libera stampa.” Sul nucleare in Basilicata, comunque, Cova Contro ne parlerà domani sabato 5 ottobre a Rotondella in un pubblico dibattito:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.