Scelta saggia,inevitabile e opportuna, quella adottata dal sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, che ha firmato una nuova ordinanza con la quale fa slittare al 7 ottobre l’avvio del servizio raccolta differenziata dei rifiuti che è operativa nei borghi. Del resto tra pausa ferragostana , riaperture delle scuole e voto per le amministrative tempo non ce n’è per informare e mettere a punto un servizio, che ha destato non poche perplessità sul piano organizzativo e logistico tra i concittadini. E allora, come riporta il comunicato, meglio disinnescare una bomba o un problema del quale inevitabilmente si parlerà in campagna elettorale, come quello sulla sanità del resto (soppressione Asm e ridimensionamento ospedale), argomento sul quale c’è uno strano silenzio. Ma restiamo al tema, quello dei rifiuti, che sta facendo registrare un aumento degli abbandoni degli ingombranti un po’ ovunque. Basta farsi un giro per capire che il problema c’è e aggrava l’immagine di degrado della città. Problemi organizzativi, di comunicazione e, sopratutto di maleducazione? Di tutto un po’. Antonio Serravezza, che non ha rinunciato al ruolo di potenziale prosindaco, segnala e fotografa.

COMUNICATO STAMPA

Raccolta differenziata, il Sindaco firma una nuova ordinanza: si parte dal 7 ottobre

Il Sindaco Raffaello de Ruggieri ha firmato una nuova Ordinanza che prevede una diversa calendarizzazione dell’avvio del servizio nelle aree urbane in cui non è ancora iniziata la raccolta differenziata con il sistema porta a porta.

Le nuove date di avvio del servizio: 7 ottobre 2020 per la zona A, 15 ottobre 2020 per la zona B, 22 ottobre per la zona C e Sassi.

“In queste settimane è stata rappresentata al Sindaco – spiega de Ruggieri – da parte di numerose associazioni rappresentative delle categorie produttive, dei lavoratori e dei consumatori, di consentire ai cittadini, ai condomini, ai commercianti e ai ristoratori, oltre che agli enti, agli istituti scolastici e alle banche, di organizzarsi per poter conferire correttamente i rifiuti. E’ altresì importante che prosegua la campagna di informazione che il nuovo gestore ha il compito di assicurare per eliminare i dubbi sulle modalità di svolgimento del servizio.

Credo – sottolinea il Sindaco – che non si possa non tenere conto di queste esigenze, né mettere a rischio la riuscita del nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti che è di vitale importanza per i prossimi anni. Questi sono i motivi della nuova ordinanza”.



LA NOTA DI SERRAVEZZA

In altre parole una città in preda al caos.

Quale migliore strategia per indurre i meno attenti a lamentare il malfunzionamento della raccolta differenziata iniziata da soli pochi giorni e per far riemergere in loro la nostalgia dei vecchi cassonetti? Ci preme quindi evidenziare come il problema non sia la raccolta porta a porta, visti i ben diversi risultati che erano sotto gli occhi di tutti, bensì il disegno preciso di chi ci amministra di mandare a monte un servizio che aveva dimostrato tutta la sua inefficienza. Dopo la nuova ordinanza del Sindaco dove metteremo l’immondizia? Nei vecchi cassonetti? Attendiamo dettagli dal palazzo di via Aldo Moro circa la decisione dell’ordinanza. Un bel finale per l’amministrazione uscente!