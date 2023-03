Sit-in di Europa Verde a Nova Siri in difesa della pineta

Europa Verde Basilicata annuncia di aver organizzato -lunedì 20 marzo con inizio alle ore 10,00- un sit-in sul lungo mare di Nova Siri (altezza Via Tre passi nel delirio) a difesa della pineta costiera. “L’obiettivo -spiegano Filippo Guida, Coordinatore area jonica Europa Verde Basilicata e Giuseppe Digilio, Coordinatore regionale Europa Verde Basilicata- è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ennesimo tentativo di aggirare le leggi di urbanistiche e di salvaguardia delle aree percorse dal fuoco. Gli alberi sono esseri viventi, respirano, si nutrono, crescono e si riproducono, sono parte fondamentale e attiva del pianeta, dell’ambiente e della nostra cultura millenaria. Difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere, in campagna e in città. Tutelare i boschi e gli spazi verdi dall’aggressione e dal consumo di suolo significa difendere la nostra memoria e garantire un futuro al nostro pianeta abbondantemente compromesso da inquinamento e cementificazione selvaggia. Gli alberi assorbono CO2 e tramite la fotosintesi clorofilliana, restituiscono il 50% circa dell’ossigeno che respiriamo. Un ciclo vitale per l’uomo, gli esseri viventi e l’ecosistema globale. Europa Verde, chiede che si promulghi una legge che protegga le foreste e assegni agli alberi e alle piante funzione di infrastrutture di salute pubblica.”

