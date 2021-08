Matera civica, che in passato ha svolto e continua a svolgere un ruolo di sensibilizzazione, sorveglianza e proposta sugli interventi di riqualificazione a Murgia Timone, per il progetto di “Parco della Storia dell’uomo” appaltato da Invitalia e condiviso nel 2019 dagli enti locali, insiste e – nella nota che segue -ha chiesto al sindaco Domenico Bennardi di valutare con ‘riserva” la consegna dei lavori. Una richiesta che viene alla vigilia della consegna delle opere, ultimate da tempo, per le quali il sindaco in un comunicato di domenica scorsa aveva affermato di non poter non procedere alla firma. Tutto questo mentre la commissione speciale di salvaguardia dell’altopiano murgico, presieduta da Pasquale Doria (Matera civica), non ha ancora terminato il suo operato. Sarà,poi, il consiglio comunale a valutare le decisioni da prendere.



LA NOTA DI MATERA CIVICA

Siamo alla vigilia della consegna dei lavori al Parco della Storia dell’Uomo a Murgia Timone, dove il sindaco Bennardi ha dichiarato che firmerà, dubitiamo che possa farlo, quale garante per la comunità.

Matera Civica ritiene, per i motivi che elencheremo, che i suddetti lavori andrebbero acquisiti con tutte le riserve del caso.

A nostro avviso sono state palesemente violate diverse norme tecniche, ignorati molti dei vincoli ricadenti in quest’area oltre allo stravolgimento del paesaggio.

Ricordiamo a noi stessi in primis che esiste una delibera di Consiglio comunale, votata all’unanimità, che dà mandato ad una commissione speciale – istituita ad hoc – che ha formulato un memorandum sui lavori svolti, evidenziando rilievi normativi ed esecutivi.

Pur allertato da Matera Civica nell’incontro pubblico di dicembre scorso, su quello che si stava consumando sull’altipiano murgico, il sindaco pentastellato si ostina a non tener conto dei fatti e, con una personale decisione, svilisce e raggira le intenzioni di un intero Consiglio, espressione democratica e massima rappresentanza della nostra comunità.

Poco ci appassionano le sue motivazioni per questa decisione.

Gli uffici tecnici facciano le dovute verifiche, anche sulla scorta del memorandum prodotto dalla commissione speciale e suggeriscano a Bennardi la modalità più corretta da applicare.

Inutile ricordare al sindaco che è in corso di valutazione un esposto alla Procura della Repubblica sui lavori in oggetto.

Qualsiasi decisione presa, firmando in maniera affrettata e non correttamente ponderata, potrebbe mettere un ‘marchio’ indelebile da consegnare a futura memoria e rivelarsi maldestra nei confronti dell’intera comunità materana che chiede semplicemente una tutela assoluta del proprio territorio.



Il Presidente di Matera Civica

Paolo Manicone

Il Segretario di Matera Civica

Antonio Sansone

Il Direttivo di Matera Civica