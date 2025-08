Sindaco, non la prenda con ”filosofia” siamo in vi Lamanna

Un pizzico di ironia ci sta, vista la battaglia continua e ostinata che il concittadino Giovanni Caserta, autore di tanti lavori sulla storia cittadina e meridionale, fa per via Francesco Paolo Lamanna che lascia – e non poco – a desiderare per il decoro urbano. Ed eccolo lì con l’ennesima missiva inviata al primo cittadino, è un ventennio buono che lo fa con periodicità,ma con pochi risultati. A volte le risposte arrivano prontamente con una ”ramazzata” a stretto giro, per altre siamo alle solite. Un invito, frase fatta, a non prenderla con filosofia. Una lettura, anche degli scritti del grande filosofo materano ci sta, ma occorrono fatti: decoro e interventi da programmare e finanziare.



All’attenzione del Sindaco

e, p.c., all’Assessore al ramo

Gent.mo Sig. Sindaco,

nel formularLe gli auguri per la nuova elezione, mi trovo nella necessità di segnalare all’Amministrazione il caso di Via Lamanna, strada quasi centrale, potenzialmente bella, ma sfortunata, in quanto trascurata dagli Amministratori che, negli anni, si sono succeduti (ora anche invasa dai cinghiali). Ma c’è dell’altro. Ad ogni inizio dell’estate c’ è una squadra di “sfalciatori”. Puntualmente, arrivati all ‘incrocio con via Padula, misteriosamente, oltre non si va. Si crea una strada lateralmente fitta di secche e alte erbacce che, al confine con la pineta, è spettacolo indecente ma soprattutto pericoloso. Ogni anno sono intervenuto. Con fastidio ci ritorno anche quest’anno. Se quell’erba dovesse prendere fuoco, considerato che vi sostano molte macchine in parcheggio, è facile immaginare cosa succederebbe della pineta e delle palazzine che costeggiano la strada.

Non vado oltre. Aspetto un riscontro, una ispezione e, soprattutto, un pronto provvedimento.

Auguri ancora.

Giovanni Caserta

Allego quattro foto.