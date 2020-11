Ci passeggiano i residenti dei rioni Cappuccini e Agna Le Piane e le comitive di visitatori appassionati di archeologia, paesaggi rupestri o che hanno visitato il museo nazionale fondato dal ”Museo” fondato oltre un secolo fa dal senatore Domenico Ridola. Un fatto positivo per Matera e per la sostenibilità della vita, ma c’è la pecca del degrado con l’abbandono continuo di rifiuti di ogni tipo, a confermare il malcostume radicato e la scarsa sensibilità verso la raccolta differenziata. Altro problema, ma che va affrontato, insieme alla necessità di mantenere il decoro dei luoghi. Da qui la richiesta di cittadini del rione Agna al sindaco Domenico Bennardi a fare una passeggiata in zona, in compagnia dai residenti con il pollice verde. E Antonio Serravezza, con l’occasione segnala la necessità, di mettere mano al progetto di riqualificazione della strada che è in zona…



UN INVITO SULLE STRADE E LA STORIA DI RIDOLA

Siamo un folto gruppo di materani che amiamo l’aria pulita e fare passeggiate o running lungo il bellissimo e spettacolare percorso che forma un cerchio lungo il dorso della Gravina a sud di Matera e precisamente alle Piane. Oltre ad essere un percorso che regala salute a chi lo percorre mi piace ricordare che passa sopra la più grande e antica grotta della zona: la grotta dei Pipistrelli. Mi piacerebbe che il nuovo Sindaco studiasse la storia del dott. Domenico Ridola, medico professionista e archeologo per passione. Portò alla luce i segni della grande civiltà di Matera. Proprio lungo il percorso che facciamo ogni giorno Ridola scoprì il più importante sito archeologico del territorio, testimonianza della presenza dell’uomo a Matera continuativamente sin dal Paleolitico inferiore. Tra il 1872 e il 1878 diede inizio alle esplorazioni scoprendo per prima la Grotta dei Pipistrelli.

Sono certo che il nuovo Sindaco abbia visitato almeno una volta il Museo D.Ridola e si sia soffermato a vedere i reperti provenienti da questi luoghi posti a sud della città. Vorrei tanto che utilizzasse una mattinata di sole per raggiungerci in tuta e scarpette da ginnastica per fare insieme una passeggiata lungo l’anello delle Piane e visitare le bellissime grotte lungo il percorso compresa la grande Grotta dei Pipistrelli. Si renderà conto anche di come sia ridotta la strada asfaltata, i bordi ormai nascosti da rovi ed erbacce con un contorno eccessivo di immondizia scaricate abusivamente da cittadini incivili.

Sono a conoscenza che nel cassetto di qualche funzionario del Comune esiste un progetto già approvato, con soldi già a disposizione e gara già effettuata e lavori mai iniziati. Qualcuno della vecchia amministrazione ha pensato, forse, siano lavori inutili e si sono perse le tracce. Sappia signor Sindaco che questa strada è molto famosa, oltre per noi materani. Per tantissimi turisti che raggiungono la zona a piedi o accompagnati dalle guide turistiche e dai calessini Ape ed è una grandissima vergogna mostrarla così abbandonata.