La pianta è rinsecchita e, purtroppo, nessuno provvede. Nemmeno Giove Pluvio o il Padreterno, perchè l’estate al momento si gode gli ultimi scampoli di sole tra il 25 e i 30 gradi. E allora un cartello della ”Pubblicità Progresso il Coccodrillo” comparso in via Nazionale, all’incrocio con via Alessandro Manzoni,e legato alla pianta rinsecchita, punta il dito contro il sindaco. Non è la sola rinsecchita. In via Annunziatella, davanti al monumento al cantiere rimasto a metà della ex stazione di servizio Q8, c’è altra pianta moribonda. Carenza di acqua, di cure o altro? Certo è che siamo sulla pubblica strada e la manutenzione del verde spetta al Comune. Sindaco giardiniere? Chissà.