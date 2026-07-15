Sindaco.Caldo torrido. Serve ordinanza a tutela di cani e gatti domestici

Quelle temperature a 40 gradi e passa, insostenibili, e che procurano non poche difficoltà agli uomini e,in particolare, alle persone fragili sono deleterie anche per gli animali di affezione (cani e gatti) che proprietari poco avveduti potrebbero lasciare su un balcone, una veranda senza il minimo riparo e una ciotola d’acqua per refrigerarsi. Da qui la richiesta dell’Associazione Matheraclea al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti,ma anche ai primi cittadini di altri COmuni per una ordinanza- né più né meno come ha fatto la Regione Basilicata per vietare attività lavorative nelle ore di caldo torrido- per tutelare gli amici a quattro zampe. Giriamo la richiesta al primo cittadino, per una ordinanza che sarà un appello al buon senso. Le ordinanza prevedono controlli che qualcuno dovrebbe fare, ma che deve fare i conti con problemi oggettivi come abbiamo segnalato per altro provvedimento https://giornalemio.it/ambiente/deiezioni-animali-bene-ordinanza-a-matera-ma-perplessita-su-prevenzione-e-vigilanza/ E poi, non dimentichiamo, servono campagne preventive di sensibilizzazione per evitare i disagi segnalati dal sodalizio.



APPELLO AL SINDACO PER UN’ORDINANZA A TUTELA DI CANI E GATTI DOMESTICI

Siamo ormai nel pieno dell’estate e le temperature continuano a salire. Per questo rivolgiamo, senza voler creare polemiche, un appello al sindaco Nicoletti affinché adotti, con urgenza, un’ordinanza a tutela degli animali d’affezione, seguendo l’esempio del sindaco di Costigliole d’Asti.

Pur essendo già vigente il Regolamento comunale per il Benessere Animale, che contiene importanti prescrizioni e indicazioni, un’ordinanza specifica contribuirebbe a rafforzarne l’efficacia e soprattutto a sensibilizzare ulteriormente i cittadini su un tema particolarmente attuale, soprattutto in vista delle temperature record previste nei prossimi giorni, così come fatto con l’ordinanza per le deiezioni canine che condividiamo.

Le cronache estive raccontano, purtroppo, episodi drammatici di cani e gatti lasciati su balconi roventi o in cortili privi di ombra. Un colpo di calore può rivelarsi fatale nel giro di pochi minuti. Per questo riteniamo necessario adottare misure rigorose a tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione.



L’ordinanza dovrebbe prevedere:

il divieto assoluto, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, di lasciare gli animali d’affezione confinati in aree esterne esposte al sole, quali balconi, terrazzi, cortili, giardini recintati privi di ripari o altre pertinenze scoperte;

l’obbligo di ricoverarli in ambienti freschi e ventilati nella stessa fascia oraria e, comunque, ogni volta che le temperature risultino particolarmente elevate, preferibilmente all’interno delle abitazioni;

l’obbligo di garantire acqua fresca e potabile, costantemente rinnovata, nonché cibo in contenitori puliti;

l’obbligo, al di fuori della fascia oraria di divieto, di assicurare adeguate strutture di protezione dal sole, come cucce, tettoie o altre aree ombreggiate, oltre a giacigli mantenuti in perfette condizioni igieniche.

Accogliere un animale d’affezione significa assumersi una responsabilità precisa. Un cane o un gatto non è un oggetto da esibire o da dimenticare su un balcone o in giardino, ma un componente della famiglia. Immaginiamo cosa significhi essere costretti a rimanere sotto il sole cocente, senza un angolo d’ombra, con l’asfalto o le piastrelle che raggiungono temperature elevatissime: è una sofferenza inaccettabile per qualsiasi essere vivente.

La comunità materana ha sempre dimostrato una particolare sensibilità nei confronti del benessere degli animali d’affezione. Un’ordinanza di questo tipo rappresenterebbe un importante strumento di prevenzione e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare la consapevolezza dei proprietari e a promuovere comportamenti responsabili.

L’invito è rivolto anche a tutti i sindaci della provincia di Matera, affinché adottino analoghe misure e diano insieme un segnale forte e condiviso di attenzione e tutela nei confronti degli animali d’affezione.